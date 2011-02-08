حمام تاریخی مهریز مرمت شد

محمود ادبیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: عملیات اجرایی مرمت بخشی از حمام صفوی روستای هرفته مهریز به پایان رسید.

وی افزود: از جمله اقدامات مرمت حمام تاریخی هرفته می‌توان به اجرای کاه‌گل و آجر فرش و شیب‌بندی پشت‌بام و تخلیه و حمل زباله‌ها در این بنا اشاره کرد.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مهریز قدمت حمام تاریخی هرفته را با توجه به معماری و مصالح، مربوط به دوره صفوی دانست و بیان داشت: مصالح به کار رفته در این حمام آجر با ملات گل و آهک است.

وی حمام صفوی هرفته را دارای سه بخش جدا از هم چون مردانه، زنانه و تون توصیف کرد و بیان داشت: حمام مردانه دارای سردر کوچک با قوس شاخ بزی و تزئینات آجری راسته خفته است.

ادیبان عنوان کرد: پس از سردر حمام، هشتی با سقف گنبدی قرار گرفته است که دورتا دور آن سکوهایی برای نشستن تعبیه شده است.

وی با اشاره به قرارگرفتن حوضی هشت ضلعی در وسط فضای بینه حمام مردانه، یادآور شد: حمام زنانه دارای ابعاد کوچکی است که بخش بینه آن مستطیلی شکل است.

ادیبان پلان گرم‌ خانه را مستطیلی با سقف گنبدی توصیف کرد و خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی مرمت این حمام صفوی پاییز امسال به پایان رسیده است.

روستای هرفته از توابع بخش مرکزی شهرستان مهریز در شمال شرقی مهریز و جنوب شرقی یزد واقع شده است و بنا بر منابع محلی هرفته به معنی گرد و خاک حاصل از باد است و از آنجا که به هنگام طوفان در این محل گرد و خاک بسیاری به هوا برمی‌خیزد نام هرفته بر آن نهاده شده است.

با توجه به آثار تاریخی به جا مانده در روستا مانند قلعه هرفته، آب‌انبار و حمام، امامزاده فضل بن عباس که قدمتی بیش از 400 سال دارند این امر نشان ‌دهنده قدمت تاریخی روستاست.