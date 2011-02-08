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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۴۷

دیدارمشایی با رئیس‌جمهورسوریه:

بشار اسد روابط ایران و سوریه را ممتاز و راهبردی خواند

بشار اسد روابط ایران و سوریه را ممتاز و راهبردی خواند

مشاور و رییس دفتر رییس جمهور در دیدار با بشار اسد رییس جمهور سوریه در دمشق مهمترین تحولات منطقه ای و بین المللی و نیز روابط دوجابنه را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر اسفندیار رحیم مشایی در این دیدار که ظهر امروز سه‌شنبه به وقت دمشق برگزار شد با اشاره به اینکه تهران و دمشق از دیدگاه مشترک منطقه ای و بین المللی برخوردار هستند، گفت: دو کشور ظرفیت های فراوانی برای افزایش روز افزون همکاری های همه جانبه دارند که باید همه این ظرفیت ها را به نفع ملت های خود و ملت های منطقه فعال کنیم.

وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه ای ضرورت افزایش همکاری و هماهنگی های نزدیک دو کشور را در راستای تامین منافع ملت های منطقه مورد تاکید قرار داد.

بشار اسد ریس جمهور سوریه نیز در این دیدار روابط جمهوری اسلامی ایران و سوریه را ممتاز و راهبردی خواند و افزایش همکاری ها و مناسبات دو کشور را در همه عرصه ها به نفع دو ملت و ملت های منطقه دانست.
 

کد مطلب 1249042

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