بشار اسد روابط ایران و سوریه را ممتاز و راهبردی خواند

به گزارش خبرگزاری مهر اسفندیار رحیم مشایی در این دیدار که ظهر امروز سه‌شنبه به وقت دمشق برگزار شد با اشاره به اینکه تهران و دمشق از دیدگاه مشترک منطقه ای و بین المللی برخوردار هستند، گفت: دو کشور ظرفیت های فراوانی برای افزایش روز افزون همکاری های همه جانبه دارند که باید همه این ظرفیت ها را به نفع ملت های خود و ملت های منطقه فعال کنیم.



وی همچنین با اشاره به تحولات منطقه ای ضرورت افزایش همکاری و هماهنگی های نزدیک دو کشور را در راستای تامین منافع ملت های منطقه مورد تاکید قرار داد.



بشار اسد ریس جمهور سوریه نیز در این دیدار روابط جمهوری اسلامی ایران و سوریه را ممتاز و راهبردی خواند و افزایش همکاری ها و مناسبات دو کشور را در همه عرصه ها به نفع دو ملت و ملت های منطقه دانست.

