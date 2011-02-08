خط اعتباری ویژه انرژی برای صنایع از امروز برقرار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین علی اکبر محرابیان که روز سه شنبه به منظور افتتاح اولین واحد تولید ابریشم مصنوعی خاورمیانه به استان قزوین سفر کرده است در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار داشت: در بخش صنعت فرآورده های نفتی، مازوت، نفت و گاز استفاده می شود که در حال حاضر نفت گاز سهمیه ای است که در خصوص مازوت هم تصمیم گرفته شده تا به واحدهای صنعتی (بجز آجر و سیمان) به ازای هر لیتر حدود 500 ریال یارانه پرداخت شود و در مورد گاز مایع هم قبلا واحدهای کاشی و سرامیک مشمول حمایت قرارگرفتند که بقیه واحدها به ازای هر کیلو گاز مایع سه هزار ریال یارانه می گیرند تا مشکلاتشان حل شود.

هزینه آبونمان گاز صنایع حذف می شود

وی افزود: در قبضهای پرداخت هزینه گاز صنایع در برخی موارد هزینه آبونمان لحاظ شده است که واحدهای صنعتی نیاز به پرداخت آبونمان ندارند و کسانی که این هزینه را پرداخت کرده اند در قبض های بعدی کسر خواهد شد.

محرابیان در خصوص هزینه برق هم گفت: صاحبان صنایع باید با مدیریت در مصرف انرژی برق به کاهش هزینه واحد ها اقدام کنند اما با جلساتی که با وزارت نیرو تشکیل شده بزودی اطلاعیه مشترکی صادر و ابلاغ می شود که با این کار هزینه ها تا 400 ریال کاهش خواهد یافت.

وزیر صنایع و معادن تصریح کرد: 90 درصد واحدهای صنعتی با نصب خازن مصرف ری اکتیو توانسته اند مصرف خود را کاهش دهند و بقیه واحدها هم باید با نصب این وسیله نسبت به کاهش هزینه و مصرف واحد خود اقدام و مفاد این اطلاعیه را اجرایی کنند.

نساجی بهترین صنعت کشور است

محرابیان در ادامه از نساجی به عنوان بهترین صنعت کشور یاد کرد و گفت: در صنایع نساجی کشور صدها هزار شغل مستقیم و یک میلیون و 500 هزار شغل غیر مستقیم ایجاد شده و در سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار منسوجات به خارج از کشور صادر شده که بیانگر اهمیت و جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور است.

وزیر صنایع و معادن خاطرنشان کرد: کارخانجات دسترنج رضا بافت که امروز به مرحله بهره برداری رسیده یکی از نمونه های موفق استفاده از مدیرت علمی و تکنولوژی روز دنیاست که در کنار همت و تلاش مجموعه ای دلسوز و متخصص توانسته محصولاتی با کیفیت بالا و قابل رقابت با محصولات خارجی را تولید کند و موجب افتخار کشور شود.

وی اضافه کرد: میکرو فلامنت تولیدی در این واحد که ماده اولیه نساجی است از نظر کیفیت در دنیا بی نظیر است و تولیدات این کارخانه قبل از تولید مشتری خارجی دارد و این نشان می دهد که اگر افراد زبده و متخصص وارد این صنعت شوند می توانند بخوبی فعالیت کرده و به سود مناسب دست پیدا کنند.

محرابیان ساخت نیروگاه برق در کنار این واحد تولیدی به منظور استفاده بهینه از برق و حرارت و تامین انرژی مورد نیاز کارخانه را از دیگر ویژگیهای این واحد دانست و اظهارداشت: با این ابتکار راندمان انرژی در واحد از 37 درصد به 85 درصد افزایش خواهد یافت که به کاهش هزینه برق نیز منجر خواهد شد.

وی با اعلام حمایت از اجرای طرح های ابتکاری برای کاهش انرژی در بخش صنعت اظهار امیدواری کرد: با الگو گرفتن از اینگونه واحدهای مدرن و پیشرو بتوان صنعت نساجی را به صنعتی اشتغالزا و اقتصادی برای رشد و توسعه کشور تبدیل کرد.