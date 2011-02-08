  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۵۲

رونمایی از دو نوع تراکتور جدید با قابلیت کاهش مصرف سوخت

رونمایی از دو نوع تراکتور جدید با قابلیت کاهش مصرف سوخت

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون فنی و توسعه شرکت تراکتورسازی ایران اعلام کرد: از دو نوع تراکتور جدید طراحی و تولید شده در این گروه که 10 تا 15 درصد در مصرف سوخت آن کاهش صورت گرفته، رونمایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فرهنگ صیدی در گفتگو با خبرنگاران افزود: محصول ITM475 و ITM485 دو نوع تراکتور جدید با قابلیتها و ویژگیهای منحصربه فرد هستند که درواحد فنی و توسعه تراکتورسازی ایران طراحی و تولید شده اند.

صیدی افزود: تکنولوژی پیشرفته و جدید این محصولات ساخت همین واحد بوده و نمونه مشابهی از این محصولات وجود ندارد.

وی توان این دو محصول را 75 و 85 اسب بخار و جزو تراکتورهای نیمه سنگین عنوان کرد و گفت: برای طراحی این محصولات یک سال زمان تحقیقاتی صرف شده است.

صیدی درمورد هزینه های صرف شده برای این نوآوری نیز اظهار داشت: 150 میلیارد ریال هزینه طراحی و تولید ITM475 و 10 میلیارد ریال نیز هزینه تراکتور ITM485 شده است.

معاون فنی و توسعه شرکت تراکتورسازی ایران با اشاره به افزایش باک مخزن سوخت این تراکتورها از 80 به 130 لیتر، گفت: ارگونومی بهتر پدالهای ترمز و کلاچ این نوع تراکتورها این امکان را فراهم می سازد که ضمن فشار کمتر نتیجه بهتری از لحاظ کنترل تراکتور داشته باشد و ضمناً اهرم بندی پدالهای کلاچ و ترمز ضمن سادگی از هزینه پایین تری برخوردار است.

وی افزایش وزن و در نتیجه بهبود 25 درصدی کشش، دیجیتالی شدن سیستم های برقی و نشانگرها، دسترسی آسان به موتور و سایر اجزاء برای سهولت تعمیر و سرویس، سیستم خنک کاری با قابلیت کار در بالای 50 درجه سانتیگراد، شیر هیدرولیک دو طرفه، موقعیت مناسب و دید بهتر جلو راننده و... را از دیگر مزیتهای محصول جدید ارائه شده دانست.

صیدی با اشاره به اینکه نصب فرانت لودر بدون محدودیت و همچنین مقاومت آکسل جلو برای تحمل فرانت لودر نصب شده نسبت به تراکتورITM285  در این محصولات اضافه کرد: نصب کابین با امکان آویز بودن پدالهای ترمز و کلاچ امکان استفاده ازیک کابین با سطح مسطح را بر روی تراکتورهای ITM475 ، ITM485 فراهم می سازد.

معاون فنی و توسعه شرکت تراکتورسازی ایران هدف از طراحی و تولید این محصول را افزایش راندمان مزارع اعلام کرد و گفت: با افزایش تکنولوژی، راندمان و کارآیی مزارع کشاورزی با استفاده از این محصول50 درصد افزایش می یابد.

وی اضافه کرد: در قیمت گذاری این محصولات نیز توان خرید کشاورز ملاک قرار گرفته و بین 160 تا 170 میلیون ریال برآورد قیمت صورت گرفته است.

وی ضمن تشریح برنامه تولیدی این محصولات گفت: پیش بینی می شود دو محصول یاد شده کل تولیدات تراکتورسازی را تحت تاثیر قرار دهند و با توجه به ارزیابی صورت گرفته از نیاز مشتریان، درخواست و استقبال به دلیل امکان تعبیه شده و ویژگی های منحصر به فرد در آن قابل توجه قرار گیرد.

کد مطلب 1249044

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها