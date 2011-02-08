رونمایی از دو نوع تراکتور جدید با قابلیت کاهش مصرف سوخت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فرهنگ صیدی در گفتگو با خبرنگاران افزود: محصول ITM475 و ITM485 دو نوع تراکتور جدید با قابلیتها و ویژگیهای منحصربه فرد هستند که درواحد فنی و توسعه تراکتورسازی ایران طراحی و تولید شده اند.

صیدی افزود: تکنولوژی پیشرفته و جدید این محصولات ساخت همین واحد بوده و نمونه مشابهی از این محصولات وجود ندارد.

وی توان این دو محصول را 75 و 85 اسب بخار و جزو تراکتورهای نیمه سنگین عنوان کرد و گفت: برای طراحی این محصولات یک سال زمان تحقیقاتی صرف شده است.

صیدی درمورد هزینه های صرف شده برای این نوآوری نیز اظهار داشت: 150 میلیارد ریال هزینه طراحی و تولید ITM475 و 10 میلیارد ریال نیز هزینه تراکتور ITM485 شده است.

معاون فنی و توسعه شرکت تراکتورسازی ایران با اشاره به افزایش باک مخزن سوخت این تراکتورها از 80 به 130 لیتر، گفت: ارگونومی بهتر پدالهای ترمز و کلاچ این نوع تراکتورها این امکان را فراهم می سازد که ضمن فشار کمتر نتیجه بهتری از لحاظ کنترل تراکتور داشته باشد و ضمناً اهرم بندی پدالهای کلاچ و ترمز ضمن سادگی از هزینه پایین تری برخوردار است.

وی افزایش وزن و در نتیجه بهبود 25 درصدی کشش، دیجیتالی شدن سیستم های برقی و نشانگرها، دسترسی آسان به موتور و سایر اجزاء برای سهولت تعمیر و سرویس، سیستم خنک کاری با قابلیت کار در بالای 50 درجه سانتیگراد، شیر هیدرولیک دو طرفه، موقعیت مناسب و دید بهتر جلو راننده و... را از دیگر مزیتهای محصول جدید ارائه شده دانست.

صیدی با اشاره به اینکه نصب فرانت لودر بدون محدودیت و همچنین مقاومت آکسل جلو برای تحمل فرانت لودر نصب شده نسبت به تراکتور ITM285 در این محصولات اضافه کرد: نصب کابین با امکان آویز بودن پدالهای ترمز و کلاچ امکان استفاده ازیک کابین با سطح مسطح را بر روی تراکتورهای ITM475 ، ITM485 فراهم می سازد.

معاون فنی و توسعه شرکت تراکتورسازی ایران هدف از طراحی و تولید این محصول را افزایش راندمان مزارع اعلام کرد و گفت: با افزایش تکنولوژی، راندمان و کارآیی مزارع کشاورزی با استفاده از این محصول50 درصد افزایش می یابد.

وی اضافه کرد: در قیمت گذاری این محصولات نیز توان خرید کشاورز ملاک قرار گرفته و بین 160 تا 170 میلیون ریال برآورد قیمت صورت گرفته است.

وی ضمن تشریح برنامه تولیدی این محصولات گفت: پیش بینی می شود دو محصول یاد شده کل تولیدات تراکتورسازی را تحت تاثیر قرار دهند و با توجه به ارزیابی صورت گرفته از نیاز مشتریان، درخواست و استقبال به دلیل امکان تعبیه شده و ویژگی های منحصر به فرد در آن قابل توجه قرار گیرد.