تلاش غرب برای مصادره انقلاب اعراب / هیگ عازم تونس شد

به گزارش مهر، وزارت امور خارجه انگلیس اعلام کرده که "ویلیام هیگ" در این سفر آمادگی بریتانیا برای حمایت مالی از اصلاحات را به اطلاع کشورهای منطقه می رساند.

وزیر امور خارجه انگلیس برای دیدار و ملاقات با مقامات دولت انتقالی تونس وارد این کشور شده است. امروز سه شنبه، 19 بهمن (8 فوریه)، سایت وزارت امور خارجه انگلیس اعلام کرد که ویلیام هیگ در سفر به تونس با رهبران دولت انتقالی این کشور دیدار می کند و "حمایت بریتانیا از آرمانهای دموکراتیک تونس" را به آگاهی آنان می رساند.

این در حالی است که پیش از این آمریکا با اعزام "وایزمن" به مصر مذاکرات گسترده ای را با عمر سلیمان و دیگر مقامات دولتی مصر انجام داد و پس از آن رایزنیهای سلیمان با رهبران احزاب سیاسی مخالف دولت آغاز شد.

سفر به تونس نخستین مرحله از دیدار سه روزه هیگ از کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه است که در هفته های اخیر، شاهد تحولات بی سابقه سیاسی به خصوص ابراز علنی مطالبات مردم در زمینه اصلاحات سیاسی بوده است.

وزارت امور خارجه انگلیس در اطلاعیه خود گفته که ویلیام هیگ "همزمان با بروز فرصتهای عظیم در منطقه" از پنج کشور دیدن خواهد کرد. محور اصلی مذاکرات وزیر خارجه انگلیس در این سفر به جریان افتادن روند فضای باز سیاسی و توسعه اقتصادی با توجه به وقایع اخیر در مصر و تونس توصیف شده است.

قرار است هیگ در طول دیدار از تونس با شخصیتهای اصلی دولت انتقالی، از جمله محمد الغنوشی، نخست وزیر، و محمد نوری جوینی، وزیر همکاری های بین المللی گفتگو کند.

به گزارش وزارت خارجه انگلیس، ویلیام هیگ در این دیدارها، حمایت مالی دولت خود از اصلاحات در تمام منطقه خاورمیانه، از جمله تونس را مطرح خواهد کرد و به خصوص بر اصلاحات در زمینه تامین حقوق قضایی شهروندان، پیشبرد آزادی بیان، تقویت روندهای دموکراتیک و استقرار جامعه مدنی تاکید خواهد نهاد.

وزارت امور خارجه انگلیس در اطلاعیه خود افزوده است که دولت ائتلافی این کشور از زمان آغاز به کار، زمان قابل توجهی را به تقویت مشارکت تاریخی بریتانیا در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس اختصاص داده و این اقدامات را بخشی از سیاست بلند بریتانیا در منطقه می داند.

افشای سفر محرمانه

به دلایل امنیتی، قرار بود خبر سفر ویلیام هیگ به تونس تا زمان ورود او به این کشور انتشار نیابد، اما هیگ با ارسال پیام به تویتر، شش ساعت قبل از ورود به تونس خبر آن را منتشر کرد.



وزارت خارجه انگلیس نام کشورهای دیگری را که هیگ به آنها سفر می کند فاش نکرده است.

در حال حاضر، اداره امور تونس را دولت انتقالی الغنوشی، از سیاستمداران با سابقه در دوران زمامداری زین العابدین بن علی، در دست دارد.

الغنوشی وعده داده است که انتخابات آزاد را ظرف شش ماه برگزار کند و با تکمیل فرآیند انتقال قدرت به دولت منتخب مردم، از سیاست کناره بگیرد.