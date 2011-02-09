کتایون فیض مرندی کارگردان و طراح صحنه تئاتر درباره سیاستهای متغیری که در دورههای متوالی جشنواره بینالمللی تئاتر فجر وجود داشته به خبرنگار مهر گفت: سیاستهایی که در دورههای مختلف وجود داشته است همیشه به ضرر تئاتر تمام نشده و گاهی اوقات به نفع هنرمندان بوده است. من به عنوان کارگردان ترجیح میدهم جشنواره غیررقابتی برگزار شود.
این کارگردان ادامه داد: اتفاق خوب دیگری هم که از دوره گذشته در جشنواره افتاده این است که از بین بخشهای مختلف نمایشهایی برای حضور در بخشبینالملل انتخاب میشوند که سیاست مناسبی است. اما این انتخابها باید کارشناسی شده باشند و کسانی که این آثار را انتخاب کردهاند تا پایان پای انتخابشان بایستند.
وی افزود: برخی نهادها باید در قبال کاری که انجام میدهند پاسخگو باشند. به عنوان نمونه متنی برای اجرا تصویب میشود اما متاسفانه نهاد دیگری تصمیم میگیرد جلوی اجرای نمایش را بگیرد چون ممکن است این نمایشنامه با سیاستهای آن نهاد همسو نباشد. کارگردان یک نمایش با تصور اینکه وقتی متن نمایش تصویب می شود دیگر مشکلی وجود ندارد تمریناتش را آغاز میکند اما متاسفانه قبل از اجرا اتفاق دیگری روی می دهد.
این کارگردان بیان کرد: البته ایراد اجرایی میتوان از یک نمایش گرفت. اما وقتی نمایشنامهای مورد تائید قرار گرفت دیگر نباید متن آن را تنها به دلیل سلیقه نهادی دیگر مورد ممیزی قرار داد. این کار تنها باعث به هدر رفتن انرژی گروه نمایشی میشود.
مرندی خاطرنشان کرد: باید برنامهریزی مشخص و مدونی تصویب شود و مسئولین نیز پای سیاستهایشان بایستند. مثلا 3 ماه قبل متن نمایشی تصویب میشود اما تا زمان اجرای نمایش رویکردهای تئاتر به شکل دیگری تغییر میکنند. بنابراین دیگر این متن مورد تائید قرار نمی گیرد. مرکز هنرهای نمایشی تهیه کننده آثار ماست. به این معنی که ما پیشنهاد اجرای نمایشی را میدهیم و آنها قبول میکنند و به ما سفارش این کار را می پذیریم. بنابراین طبیعی است که مرکز هنرهای نمایشی باید از عواملش دفاع کند.
وی افزود: اگر از ابتدا تکلیف سیاستها مشخص شود هنرمندان هم میدانند که چه متنی را با چه ضوابطی ارائه دهند. این تصمیمگیری ها باعث نارضایتی هنرمندان میشود و در جشنواره تئاتر فجر نیز خودش را بیشتر نشان میدهد. اتفاقاتی که در طول سال در تئاتر کشور روی میدهد مکمل رویدادهایی است که در جشنواره به وجود میآید. سیاستهای شفافی در تئاتر وجود ندارد و همیشه این رویکردها در حال تغییر است.
این استاد دانشگاه گفت: به عنوان مثال من طراحی لباس گروهی را بر عهده دارم که قرار است در جشنواره تئاتر فجر حضور داشته باشد. پذیرفته شدن این نمایش منوط به بازبینی کامل نمایش است و بازبینی هم دو روز قبل از اجراست. بنابراین من و خیاط نمایش تا آن روز بلاتکلیف هستیم. قرار نیست به کارگردانی که در جشنواره حضور دارد اعتماد داشته باشیم. البته اعتمادی بر پایه مبانی مشخص و مدون.
وی بیان کرد: باید سیاستهای جشنواره به صورت شفاف ارائه شود تا وقت و هزینه و انرژی انسانی گروهها کمتر به هدر رود. هزینههای انسانی کمتر از هزینههای مالی نیست. در همه جای دنیا بهای همه هزینههای مادی و معنوی پرداخت میشود این در ایران ارزشی برای صرف این انرژیها قائل نیستند.
فیض مرندی درباره بازار تئاتر جشنواره گفت: بخش بازار تئاتر از تغییرات مثبتی است که در جشنواره به وجود آمده است. امسال این بازار با رویکرد تازهای که شبیه به دیگر جشنوارههای معتبر است برگزار میشود. امیدوارم مسدئولان این بخش را همان طور که وعده دادهاند برگزار کنند.
وی درباره برگزاری جشنواره تئاتر در دیگر شهرستانها گفت: این اتفاق بسیار خوبی است. برای نمایشهایی که شایستگی خوبی داشته باشند فرصتی فراهم میشود تا در شهرستانها آثارشان را روی صحنه ببرند. توسعه تئاتر کشور از طریق گروههای برگزیده امکانپذیر است و بدون امکانات نمیتوان توسعه تئاتر کشور را برنامهریزی کرد.
فیض مرندی خاطرنشان کرد: توسعه سازههای تئاتری مسئله بسیار مهمی است. در حال حاضر سالنهایی وجود دارند در سطح کشور که تنها برای برگزاری همایشها استفاده می شوند. در این سالنها میتوان استفاده بهینه و مناسبی کرد.
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