طرح هادی در 264 روستای استان اردبیل اجرا شد

احمد حاج علیزاده روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل با بیان اینکه از مجموع روستاهای استان 297 روستا بالای 100 خانوار جمعیت دارد، اظهار داشت: از این تعداد 211 روستا از خدمات طرح هادی بهره مند شده اند.

وی تعهد این سازمان را در تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای بالای 20 خانوار عنوان کرد و افزود: همچنین تاکنون 607 روستا در سطح استان از خدمات تهیه طرح هادی بهره مند شده اند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان اینکه 90 درصد تعدات این طرح در روستاهای بالای 20 خانوار نحقق شده است، اضافه کرد: امسال چهار میلیارد ریال برای تهیه و بازنگری طرح هادی 109 روستا تخصیص یافته است.

وی همچنین از افتتاح هفت پروژه طرح هادی در دهه فجر جاری خبر داد و ابراز داشت: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 731 میلیارد ریال اجرا به بهره برداری رسیده است.

حاج علیزاده افتتاح 27 طرح مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی از محل تسهیلات طرح ویژه با اعتبار دو میلیارد و 700 میلیون ریال، افتتاح مسکن مهر شهری در پنج شهر زیر 25 هزار جمعیت، صدور سند مالکیت روستایی در چهار روستا، راه اندازی سامانه پایام کوتاه بنیاد مسکن و... را از جمله سایر طرحهای افتتاح شده در دهه فجر عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به موفقیتهای بنیاد مسکن در زمینه ارائه و اجرای طرحهای مختلف در استان، از کسب رتبه برتر و جایگاه ویژه اردبیل در ساخت و ساز صنعتی در حوزه شهری در بین استانهای کشور خبر داد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان با بیان اینکه در بخش عمل به تعهدات برنامه چهارم در صدور اسناد مالکیت روستایی این استان رتبه برتر کشوری را کسب کرده است، یاد آور شد: در صدور پایان کار تسهیلات طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی نیز اردبیل رتبه سوم ملی را به دست آورد.

وی در پایان رتبه برتر ارزیابی کیفی پروژه های مسکن شهری، رتبه اول کشوری در بخش فناوری اطلاعات و سیستمها و رتبه چهارم سراسری در ارزیابی اجرای پروژه های مسکن مهر را در سال جاری از دیگر افتخاراتاستان برشمرد.