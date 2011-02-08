تفاهمنامه همکاریهای سه جانبه ریلی بین ایران، روسیه و آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم امضای یادداشت تفاهم همکاری بین سه کشور امروز در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری با حضور علی آقامحمدی معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهوری، لطفی زاده قائم مقام وزیر مسکن و شهرسازی و سرپرست وزارت راه و ترابری در امور بین‌الملل، عبدالعلی صاحب‌محمدی معاون وزیر راه و ترابری و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، مسعود رهنما معاون وزیر راه و ترابری و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه، ولادیمیر یاکونین رئیس راه‌آهن روسیه و عارف عسگراف رئیس راه‌آ‌هن آذربایجان برگزار شد.

بر اساس این تفاهمنامه، خطوط راه‌آهن ایران، آذربایجان و روسیه در جهت تکمیل کریدور شمال - جنوب به یکدیگر متصل می‌شوند و در گام نخست راه‌آهن رشت – آستارا (ایران)- آستارا (آذربایجان) احداث می شود.

در این مراسم علاوه بر امضای یادداشت تفاهم همکاری بین سه کشور، دو یادداشت تفاهم جداگانه بین مسئولان جمهوری اسلامی ایران و روسیه و آذربایجان به امضا رسید.

بر اساس یادداشت تفاهم همکاری روسیه و ایران که به امضای مسعود رهنما معاون وزیر راه و ترابری و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه و ولادیمیر یاکونین رئیس راه‌آهن روسیه رسید، دو کشور در خصوص ساخت خطوط، برقی کردن، مکانیزه نمودن خطوط ریلی و دیگر موارد همکاری خواهند کرد.

بر اساس این یادداشت تفاهم همکاری برقی کردن راه‌آهن تهران-بافق به طول حدود 1400 کیلومتر در دستور کار قرار دارد.

راه ‌آهن بافق تا مشهد برای برقی کردن در دست اقدام است. همچنین با پیشنهاد وزارت راه و ترابری چند پروژه ریلی به منظور سرمایه‌گذاری توسط روسها معرفی شده است که بایستی ظرف چند ماه آینده اعلام نظر کنند.

همچنین در یادداشت تفاهم همکاری بین ایران و آذربایجان که به امضای عبدالعلی صاحب‌محمدی معاون وزیر راه و ترابری و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و عارف عسگراف رئیس راه‌آ‌هن آذربایجان رسید؛ مقرر شد دو کشور در خصوص مسایل فنی، آموزشی، صدور خدمات فنی و مهندسی به ویژه در زمینه ریل باس و ترن ست، تراورس و دیگر موارد همکاری داشته باشند.

در ادامه این مراسم علی آقامحمدی معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهوری در مراسم امضای این یادداشت تفاهم با بیان این که احداث راه‌آهن رشت – آستارا (ایران)- آستارا (آذربایجان) از آرزوهای مهم سه کشور منطقه است، اظهار داشت: احداث خط آهن نشانه اراده همه‌جانبه کشورهای منطقه برای همکاری‌های مشترک است که با احداث آن، 20 میلیون تن کالا سالانه بین سه کشور جابه جا می‌شود.

آقامحمدی همچنین اظهار داشت: در سند چشم‌انداز و قانون برنامه پنجم توسعه کشور بر گسترش خطوط ریلی تاکید شده است و دولت دهم عزم بر تحول اساسی و زیربنایی در حمل‌ونقل ریلی کشور دارد.

معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت توسعه روابط با روسیه تاکید کرد و گفت: روسیه عضو گروه 'بریک' و جزو چهار قدرت بزرگ اقتصادی است که در آینده نقش مهمی را ایفا می کند.

آقامحمدی افزود: کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین چهار کشوری هستند که در آینده به قدرت‌های اقتصادی بزرگ تبدیل می‌شوند و کشورهای مدعی امروزی را پشت‌سر خواهند گذاشت.

وی گفت: بر این اساس دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به استراتژی آینده‌نگر خود، گسترش روابط با این چهار کشور را مورد توجه قرار داده است.