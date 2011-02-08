محققان ایرانی به فناوری ساخت روبات هوشمند در لقاح مصنوعی دست یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، روبات هوشمند برای تزریق در لقاح مصنوعی به کمک محققان پژوهشکده فناوری‌های نو از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و محققان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ساخته شده است. سید مهدی رضاعی سرپرستی این پروژه را برعهده داشته است.

دکتر محمدرضا رزاقی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به توانمندیهای ایران در زمینه درمان ناباروری گفت: خوشبختانه در کشور برای درمان ناباروری فعالیت های بسیار قابل توجهی انجام شده و یکی از روشهای مرسوم در این حوزه IVF یا لقاح مصنوعی است.

وی افزود: در این روش باید کمک کرد که احتمال کاشت موفقیت آمیز جنین در رحم مادر بالا رود.

سیدمهدی رضاعی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ادامه این مراسم گفت: این این دستگاه سال آینده با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به مرحله آزمون با سلول انسانی می رسد.

وی افزود: در این دستگاه با استفاده از ایجاد حس حرکت در مقیاس میکروسکوپی و کنترل از راه دور علاوه بر افزایش موفقیت در مرحله نخست، احتمال کاشت موفقیت آمیز جنین در رحم مادر را نیز به علت جلوگیری از تغییر شکل سلول در هنگام بارورسازی بالا بردیم.

رئیس پژوهشکده فناوری‌های نو دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به سابقه این طرح تحقیقاتی گفت: این برای اولین‌بار در دنیا بود که ما موفق شدیم عملیات تزریق داخل سلولی را با نیرو در مرحله نیمه صنعتی انجام دهیم این در حالی است که در دیگر مراکز تحقیقاتی دنیا، این فرآیند هنوز وارد مرحله نیمه صنعتی نشده است.

وی خاطرنشان کرد: مهمترین بخش این دستگاه احساس برخورد سوزن با سلول در دست کاربر است و ما نیروی برخورد را که بسیار جزئی (چند میلی نیوتن) است بزرگنمایی می‌کنیم (در حد چند نیوتن) به این ترتیب کاربر می‌تواند کاملا لحظه برخورد سوزن با جدار تخمک را احساس کند و می‌تواند کنترل بیشتری داشته باشد.

در مراسم رونمایی این دو پروژه دکتر محمدرضا رزاقی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر حسین سالارآملی معاون فناوری معانت علمی ریاست جمهوری حضور داشتند. همچنین در ساخت این دستگاه محمدرضا زارع نژاد و حامد غفاری راد نیز همکاری داشته اند.