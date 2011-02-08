۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۱۳

جعفریان:

آثار نفیس باید درست، دقیق و زیبا منتشر شود

رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس عنوان کرد: آثار نفیس می‌بایست درست، دقیق و زیبا چاپ شود و در ایران متناسب با امکانات این امر انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین رسول جعفریان گفت: کتابخانه ملک، کتابخانه مجلس، میراث مکتوب و برخی از مراکز دیگر مانند دایره المعارف بزرگ اسلامی و مرکز نشر دانشگاهی طی سالهای گذشته متونی را به صورت نفیس چاپ کرده‌اند؛ البته لازم هم نیست هر اثری به چاپ برسد اما شایسته است بهترین آثار همراه با پژوهش‌هایی که در اطراف آن انجام می‌گیرد منتشر شود.

 وی افزود: برخی از آثار که تصحیح آنها به سادگی ممکن نیست بهتر است لااقل به صورت عکسی منتشر شود؛ تفسیر کتاب الله یکی از بهترین آثاری است که در سال گذشته توسط کتابخانه مجلس چاپ شد.

رئیس کتابخانه مجلس در ادامه افزود: تولید و نشر کتاب نفیس یک امر رقابتی و تابع اصول بازاراست. در اروپا، مراکزی برای چاپ کتابهای نفیس وجود دارد که فوق العاده با دقت کار می کنند. در غرب کارها به صورت جهانی انجام می شود و برخی از این مراکز آثار عثمانی، ایرانی، هندی و غیره را علاوه بر آثار خود چاپ می‌کنند.

جعفریان تصریح کرد: طبیعی است که ما نمی‌توانیم با آنها رقابت کنیم؛ لازم هم نیست. مهم این است که ما کارهای مربوط به حوزه فرهنگ خودمان را منتشر کنیم، اما درست و دقیق و زیبا.

کتابخانه،موزه و مرکز اسناد مجلس از جمله حامیان برگزاری نخستین جشنواره کتاب نفیس و نسخ خطی ایران است.

نخستین جشنواره "کتاب نفیس و نسخ خطی ایران" از 23 تا 27 بهمن در کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.
 

