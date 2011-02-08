به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کرامتی فرد معاون سرمایه گذاریهای صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان این مطلب اظهار داشت: در حاشیه بازدید رئیس سازمان گسترش از پایلوت تولید الیاف شیشه در دانشگاه علم و صنعت مقرر شد با سرمایه گذاری ایدرو و بخش خصوصی و با استفاده از فناوری تولید الیاف شیشه که توسط اساتید و متخصصان دانشگاه علم و صنعت بومی شده، خط تولیدی با ظرفیت سالانه 3 هزار تن ایجاد شود.

کرامتی فرد تصریح کرد: هم اکنون سالانه بین 35 تا 40 هزار تن انواع الیاف شیشه در کشور به مصرف می رسد که تماما وارداتی است اما با ایجاد خطوط تولید الیاف شیشه با فناوری داخلی که توسط متخصصان افتخار آفرین کشورمان کسب و بومی شده، به زودی از واردات این محصول بی نیاز خواهیم شد.

معاون سرمایه گذاریهای صنعتی ایدرو ، عمده مصرف الیاف شیشه را در بخش های تجاری و صنعتی از جمله صنایع تولید لوله های کامپوزیتی GRP، قطعات فایبرگلاس، تقویت سازه ها و... عنوان کرد و افزود: با ایجاد کارخانه 3هزار تنی تولید الیاف شیشه تا 60 نفر اشتغال ایجاد می شود و هم اکنون در حال مکان یابی برای ایجاد چندین خط تولید در کشور هستیم.