تصویب سند توسعه دولت الکترونیک تا دو ماه آینده

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مشهد مقدس، پرویز رحمتی ظهر سه شنبه در جلسه فوق العاده شورای مرکزی نظام صنفی رایانه ای کشور در هتل ثامن مشهد افزود: با تصویب این طرح که در شرف انجام خواهد بود در تقویت بازار فناوری اطلاعات نقش اثرگذاری خواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: در رابطه با تقویت بازار فناوری اطلاعات و ارجاع کار به بخش خصوصی، سند توسعه دولت الکترونیک تدوین شده است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به اینکه تصویب این سند سبب ورود سالانه چندین میلیارد دلار کار به بازار می شود تصریح کرد: به منظور توسعه بازار فناوری اطلاعات، برنامه پنجساله ای اجرایی خواهد شد.

رحمتی با بیان اینکه در برنامه توسعه بازار آی تی کشور غیر از دولت الکترونیک محورهای دیگری لحاظ شده است یادآور شد: رونق بازار فناوری اطلاعات به برنامه ریزی و تامین منابع برای انجام کار نیاز دارد.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر ساختار تصمیم گیری به نام کارگروه مدیریت فاوا و کمیته های تخصصی آن در کنار برنامه مصوب پنجساله پنجم شرایطی را فراهم کرده است افزود: فعالان حوزه آی تی باید تمام توان خود را در خصوص چگونگی اجرا و انجام درست طرحها و پروژه های پیش بینی شده به کار بندند.

وی پیش بینی کرد: بر اساس اهداف پیش روی برنامه توسعه بازار آی تی در برنامه پنجم، بخش خصوصی قوی در حوزهای مختلف آی تی و آی سی تی شکل گیرد.