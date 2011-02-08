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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۰۷

مانور تفنگداران آمریکایی در ژاپن اعتراض مردم را برانگیخت

مانور تفنگداران آمریکایی در ژاپن اعتراض مردم را برانگیخت

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: مانور نظامی تفنگداران دریایی آمریکا مستقر در اوکیناوا ژاپن تظاهرات اعتراض آمیز ساکنین منطقه اویتا را در پی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری کیودو، این مانور که روز دوشنبه توسط یکصد و شصت تنفگدار آمریکایی برگزار شد هشتمین تمرین این نیروی نظامی برای دومین سال پیاپی در این منطقه است.

یکی از معترضان شرکت کننده در این راهپیمایی گفت هربار شنیدن صدای شلیکهایی که از این مانور به گوش می رسد آسایش را از ما می گیرد.
 
تفنگداران نیروی دریایی آمریکا مستقر در اوکیناوا از سال 1997 میلادی تمرینهای توپخانه ای خود را به خارج از این منطقه و به اویتا منتقل کردند تا از بار حجم نیروهای متمرکز در اوکیاناوا کم کنند. 
 
کد مطلب 1249060

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