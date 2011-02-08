سه باند بزرگ سرقت خودرو در محمدشهر کرج دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علیرضا اکبرشاهی ظهر سه شنبه با بیان مطلب در نشستی خبری اظهار داشت: با اعلام گزارشهای مردمی به پلیس استان افرادی که مبادرت به سرقت خودروهای مدل بالا می کردند در اقدامی غافلگیرانه توسط پلیس آگاهی استان تهران و البرز دستگیر شدند.

وی افزود: پس از بررسی های لازم پلیسی و تجزیه و تحلیل بانک اطلاعاتی پلیس، شیوه های متعدد سارقین مورد بررسی قرار گرفت و با شناسایی مخفیگاه آنان سه نفر شناسایی و دستگیر شدند.

این مسئول با اشاره به کشف یک خودرو زانتیا و یک خودروی 405 خاطرنشان کرد: از این افراد که برادر نیز هستند یک سلاح کمری نیز کشف و ضبط شده است.

اکبرشاهی یادآور شد: پس از بازرسی های بعمل آمده از دستگیرشدگان مشخص شد پدر این افراد نقش موثری در فروش خودروهای مسروقه داشته است که با دستور قضایی وی نیز دستگیر شد.

وی با بیان اینکه با اعتراف این افراد هفت نفر دیگر نیز دستگیر شدند، افزود:‌ از این افراد نیز یک خودروی مسروقه 405 کشف و ضبط شده است.

خودروهای سرقتی پس از سند نمره شدن مجددا به سرقت می رفتند

فرمانده انتظامی استان تهران و البرز در ادامه به شیوه سرقت این باند اشاره کرد و گفت:‌ این افراد با خریداری خودروهای تصادفی مدل بالا از استانها و شهرستانهای جنوبی، شرقی و غربی کشور به صورت غیرقانونی در محلی خاص سندنامه صادر کرده و با جعل شماره ارکان فنی برای خودرو سند صادر کرده و به فروش می رساندند.

وی افزود:‌ این باند با استفاده از افراد بی بضاعت در یک مرحله به عنوان خریدار و در مرحله بعد به عنوان فروشنده ظاهر شده و نسبت به خرید و فروش خودروهای سرقتی اقدام می کردند.

اکبرشاهی تاکید کرد: در اعترافات بعمل آمده از این افراد 150 خودرو زانتیا، 405، پراید، پیکان و وانت نیسان کشف شد که 50 دستگاه خودرو مدل بالا به فروش سارقین رسیده و 100 دستگاه دیگر پس از استفاده از وسایل داخل خودرو رها شده اند.

وی گفت: در حال حاضر 35 دستگاه خودرو مدل بالا سند نمره شده کشف و ضبط شده و 15 دستگاه دیگر نیز اعلام توقیف شده اند.

رئیس پلیس استان تهران و البرز تعداد شاکیان این پرونده را 100 نفر اعلام کرد و افزود:‌ لازم است شهروندان پیش از هرگونه خرید و فروش استعلام لازم را از مراجع ذیصلاح انجام دهند تا گرفتار افراد سودجو نشوند. در این راستا افرادی که بدین ترتیب مورد سرقت قرار گرفته اند می توانند با مراجعه به پلیس آگاهی استان تهران و البرز نسبت به شناسایی خودرو خود اقدام کنند.