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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۵۳

بهره مندی 20 هزار نفر از بانوان عشایر اردبیل از آموزشهای طرح رحمت

بهره مندی 20 هزار نفر از بانوان عشایر اردبیل از آموزشهای طرح رحمت

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور بانوان استانداری اردبیل گفت: 20 هزار نفر از بانوان خانه دار جامعه عشایری و روستایی استان در پارس آباد مغان از آموزشهای طرح رحمت بهره مند می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، خدیجه جعفری اصل ظهر سه شنبه در همایش توجیهی مربیان طرح رحمت اظهار داشت: آموزش مهارتهای زندگی مبتنی بر آموزه های دینی و اعتقادی برای این قشر از سال آینده آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه این طرح از سال 85 در استان اردبیل آغاز شده و تاکنون نیز تداوم داشته است، افزود: طرح رحمت با محوریت آموزشهای دینی، تحکیم و قوام ارکان خانواده بر اساس آموزه های دینی و نیز آموزش زنان خانه دار روستایی و عشایری شروع شده است.

مدیرکل امور بانوان استانداری اردبیل اضافه کرد: برنامه های آموزشی در قالب این طرح برای بانوان سایر مناطق روستایی استان نیز طی امسال و سال آینده اجرا خواهد شد.

وی به نقش مثبت و موثر طرح رحمت در تربیت فرزندان سالم و صالح اشاره کرد و افزود: برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی، گامی بلند برای ارتقا سطح آگاهی و مهارت زندگی زنان عشایری و روستایی و الگوگیری از سیره و روش زندگی ائمه معصومین(ع) و شکل گیری جامعه سالم و با نشاط است.

جعفری اصل با اشاره به جایگاه والا و مسوولیت سنگین، خطیر و نقش محوری بانوان و مادران در جامعه دینی اظهار داشت: قلمرو و نفوذ زنان در جامعه اسلامی بسیار گسترده و وسیع است و باید به زوایای این تاثیرگذاری توجه شود.

وی خاطر نشان کرد: با ارائه آموزشهای لازم، بی شک بانوان در ساختن جامعه پویا و جلوگیری از کجرویها و ناهنجاریهای اجتماعی بهتر می توانند نقش ایفا کنند.

کد مطلب 1249064

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