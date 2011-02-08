اعتبارات فرهنگی زنجان در مکان مناسب هزینه نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام منصور فرجی سه شنبه ظهر درجلسه ستاد راهبرد فرهنگی و هنری استان به اعتبارات چشمگیر فرهنگی اختصاص یافته به دانشگاه ها اشاره کرد و افزود: هزینه این اعتبارات در دانشگاه ها به دلیل شکل گیری ساختار دانشجویان در سنین پایین، هیچ تاثیر مثبتی ندارد.

وی با بیان اینکه سال قبل دو میلیارد ریال اعتبار در بخش فرهنگ دانشگاه های زنجان هزینه شده است، ادامه داد: در برنامه های فرهنگی دانشگاه ها افرادی که باید شرکت و استفاده کنند غالبا نیستند.

حجت الاسلام فرجی ادامه داد: این اعتبارات برای تاثیرگذاری هرچه بیشتر باید در مدارس هزینه شود این درحالیست که در مدارس برای گرفتن تنها 100 هزار تومان پول برای اجرای یک برنامه فرهنگی باید مکاتبات تماسها و بسیاری از اقدامات دیگر انجام شود که اغلب نیز این مکاتبات به نتیجه نمی رسد.

امام جمعه موقت زنجان با اشاره به وجود 110 مسجد در زنجان گفت: درب این مساجد همواره بسته است و بعضا تنها در مواقع نماز باز می شود.

حجت الاسلام منصور فرجی بابیان اینکه باز کردن درب قفل این مساجد را چه کسی باید برنامه ریزی و انجام دهد، افزود: میلیاردها ریال سرمایه گذاری در این مساجد که بیشتر آنها نیز در بهترین نقطه شهر واقع شده انجام شده است که هیچ گونه استفاده ای از آن نمی شود.