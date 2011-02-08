نخستین دوره آموزشی وقف در استان زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: برگزاری دوره آموزشی گامی موثر در توسعه و ترویج وقف در استان است.

حجت الاسلام علی باقری افزود: سنت حسنه وقف، وقفی در سنت نبوی است صدقات جاری همان وقف است وقف در اصطلاح یعنی عینی را حبس کنند و منفعتش برای مردم باشد وقف در دو مورد است انتفاعی و منفعتی انتفاعی وقفی واقف پول بوده منفعت در نظر نیست و مساجد موقوفه انتفاعی است .

وی وقف را داری ریشه تاریخی و مذهبی عمیق دانست و با بیان اینکه فرهنگ وقف باید مورد توجه ویزه قرار گیرد افزود: در حال حاضر فرهنگ وقف و احیای موقوفات مورد توجه ویژه است و این امر نیازمند توسعه و توجه فراوان است.

همچنین مدیر کل سازمان بازرسی استان زنجان در این دوره آموزشی گفت:همه تحلیل گران دنیا بعد از وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی سه عامل را پیروزی انقلاب دانستند، حضور منسجم ومتحد و یکپارچه مردم در عرصه های مختلف، ایمان به خداوند تبارک و تعالی و دین مبین اسلام، رهبری بنیان گذار جمهوری اسلامی است.

داوود محمدی افزود: رهبرهای داهیانه امام خمینی(ره) در پیروزی انقلاب نقش موثری داشتند در انقلاب ما این تیزبینی و دور اندیشی که حکمتی در امام بود و در همان بدو پیروزی دستور تشکیل بسیج بیست میلیونی را دادند چقدر هشیارانه بود وهمچنین تشکیل ارتش بیست میلیونی را در همان ابتدا به محض پیروزی انقلاب اسلامی دستور دادند .

مدیر کل سازمان بازرسی استان زنجان در ادامه با بیان اینکه مساجد و گرایش جوانان به مساجد نقش موثری در پیشگیری از جرائم دارد افزود: در استان زنجان در مقایسه با استان های دیگر از جهت میزان جرائم به خاطر دین داری مردم و مذهبی شعور و شور حسینی و یک حرکت جهانی آمار جرائم پایین است و بعضی از جرائم سازمان یافته است.

محمدی افزود: در حال حاضر بالاترین جرم مواد مخدر است و کسانی که آ لوده می شوند افراد بین 16تا 30 ساله است سنین جوانی سنینی است که می توانند خدمت گذار باشد ولی زندان محیطی است که مجرمان در آنجا جمعند و آنها اهتمام استعمار بر این است که جوانان ما را در انحراف قرار دهند

وی همچنین توسعه فرهنگ وقف را به عنوان یک اصل مهم در جامعه مورد تاکید قرار داد و افزود: باید همه آحاد جامعه در زمینه گسترش فرهنگ وقف تلاش کنند.