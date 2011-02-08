کانون های بیماری دام در کشور مهار شده است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، دکتر سید محسن دستور ظهر سه شنبه در حاشیه نشست شورای عالی دامپزشکی استان مرکزی در اراک افزود: کشور از ابتدای امسال با شیوع بیماری تب برفکی در بین دام ها مواجه بود که با اقدامات گسترده و وسیع دامپزشکی مهار شد و اخیرا با اجرای فاز سوم واکسیناسیون تب برفکی در شرایط عادی به سر می بریم.

وی با تاکید بر اینکه سیاست جلوگیری از جابجایی دام زنده را دنبال می کنیم، اظهار داشت: برای جلوگیری و مهار بیماری های دامی در کشور، سیاست جلوگیری از جابجایی دام زنده و انتقال دام غیرمجاز به کشور به شدت دنبال می شود.

دستور توسعه کمی و تقویت امکانات کشتارگاه های استان های مرزی را سیاستی راهبردی دامپزشکی دانست و تصریح کرد: تقویت امکانات کشتارگاه های استان های مرزی از ورود دام زنده و مهار بیماری ها جلوگیری می کند.

وی اضافه کرد: هم اینک پنج کشتارگاه در نواحی مرزهای شرقی کشور به صورت خصوصی فعالیت دارند که می طلبد با حمایت های دولت امکانات جانبی، اقدامات گسترده قرنطینه ای، حمل و نقل و بسته بندی مناسب فرآورده های این واحد ها تقویت و بهینه سازی شود.