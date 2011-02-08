ساخت خط آهن رشت-انزلی-آستارا با سرمایه گذار خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود رهنما که در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری‌های سه جانبه ریلی بین ایران، روسیه و آذربایجان سخن می‌گفت، تصریح کرد: حضور دو مقام مسئول از کشور روسیه و آذربایجان نشان از اهمیت موضوع و اهتمام این کشورها برای همکاری دارد.

وی بیان کرد: در حال حاضر 4500 کیلومتر در دست اقدام داریم و 4000 کیلومتر خط ریلی نیر مراحل مطالعه نهایی خود را می‌گذراند.

رهنما ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام گرفته باید سالی 1000 کیلومتر راه‌آهن در کشور ساخته شود. نماینده وزارت راه و ترابری در دفتر همکاری‌های مشترک ریلی ایران و چین اظهار کرد: در زمینه سرمایه گذاری برای احداث خطوط ریلی مذاکرات مختلفی با سرمایه‌گذاران داشته‌ایم و امضای این یادداشت تفاهم نیز موجب تقویت این حرکت خواهد شد.

در این مراسم عبدالعلی صاحب‌محمدی معاون وزیر راه و ترابری و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به روابط دیرینه این سه کشور اظهار کرد: امروز سه کشور ایران، روسیه و آذربایجان اراده قوی برای توسعه روابط دارند که گسترش این روابط از سیاستهای راهبردی جمهوری اسلامی و مورد تاکید ریاست جمهوری است.

وی ادامه داد: حمل و نقل جزو زیرساختهای اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شود و 15 تا 20 درصد اقتصاد را تشکیل می‌دهد. مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: دولت برنامه جدی برای توسعه حمل و نقل به خصوص در زمینه ریلی دارد و این مساله در برنامه پنج ساله توسعه که از سال آینده اجرا می‌شود، مورد تاکید قرار گرفته است.

مدیرعامل راه آهن عنوان کرد: همچنین بر اساس سند چشم انداز بادی در کشور 16 هزار کیلومتر راه‌آهن احداث شود همچنین باید 9500 کیلومتر راه‌‌آهن موجود را دوخطه و مدرنیزه کنیم.

صاحب محمدی اظهار داشت: اولویت نخست تکمیل کریدور شمال-جنوب است که مورد تاکید روسیه و آذربایجان است. با تکمیل این کردیدور زمان 45 روزه جابه‌جایی از طریق دریا به کمتر از 25 روز کاهش می‌یابد و 30 در صد کاهش هزینه‌های جا‌به‌جایی را در بر دارد.

وی افزود: مذاکرات متعددی برایر تکمیل کردیدور شمال-جنوب صورت گرفته است که این مذاکرات در یکسال اخیر شدت گرفت و امیدواریم با تکمیل عملیات اجرایی آن و برقی کردن و دو خطه کردن بتوانیم به عنوان مهمترین کریدور بین‌المللی به جهان معرفی نماییم.

امروز سه شنبه مراسم امضای یادداشت تفاهم همکاری بین سه کشور امروز در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری با حضور علی آقامحمدی معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهوری، لطفی زاده قائم مقام وزیر مسکن و شهرسازی و سرپرست وزارت راه و ترابری در امور بین‌الملل، عبدالعلی صاحب‌محمدی معاون وزیر راه و ترابری و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، مسعود رهنما معاون وزیر راه و ترابری و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه، ولادیمیر یاکونین رئیس راه‌آهن روسیه و عارف عسگراف رئیس راه‌آ‌هن آذربایجان برگزار شد.