دانشجویان ایرانی برتر در پونا تجلیل شدند/ بیمه درمانی برای دانشجویان برتر پونا

به گزارش خبرنگار مهر، رایزنی علمی جمهوری اسلامی ایران در هند و کشورهای شبه قاره با اعطای یک سال بیمه درمانی به این دانشجویان فعال ایرانی از آنها تقدیر کرد. همچنین این دانشجویان برگزیده با لوح تقدیری مورد تجلیل قرار گرفتند.

در حال حاضر دو هزار دانشجوی ایرانی در حوزه مرکزی هند بویژه در شهر پونا در حال تحصیل هستند. در مجموع تعداد دانشجویان ایرانی در مناطق شمال، مرکز و جنوب هند نیز 8 هزار نفر است.

مراسم تجلیل از 55 دانشجوی فعال و برتر ایرانی در منطقه شمال هند نیز 22 بهمن ماه همزمان با جشن دانشجویی در سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو برگزار می شود.

بر طبق اعلام محمدحسین کریم رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در هند، تجلیل از دانشجویان فعال و برتر حوزه جنوب هند نیز تا عید نوروز در شهر بنگلور انجام خواهد شد.