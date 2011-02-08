نمایندگان چهار کشور اعلام آمادگی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، چین، تایلند، قزاقستان و اندونزی کشورهایی هستند که آمادگی خود را برای شرکت در این دوره از رقابت‌های تور آسیایی والیبال ساحلی کیش اعلام کرده‌اند. دیگر تیم‌های متقاضی شرکت در سومین دوره مسابقات تور آسیایی والیبال ساحلی کیش تا چهارم اسفندماه فرصت دارند آمادگی رسمی خود را اعلام کنند.

سومین دوره مسابقات تورآسیایی والیبال ساحلی کیش طی روزهای 14 تا 16 اسفندماه برگزار خواهد شد. برای این رقابت‌ها که یک رویداد ثبت شده در تقویم فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) است، 16 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.

ایران به عنوان میزبان مسابقان اجازه معرفی سه تیم برای شرکت در مسابقات را دارد. بر این اساس دو تیم از دانشگاه آزاد و یک تیم از جزیره کیش در این رقابت‎ها شرکت دارند.