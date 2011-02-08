حسن افکار در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به مشکلات تیم بسکتبال راه و ترابری قم گفت: احتمال انصراف تیم از ادامه مسابقات بسیار قوی است و اگر مشکل مالی تیم حل نشود مطمئنا چه بخواهیم و چه نخواهیم تیم بسکتبال قم از رقابتها خارج میشود.
وی در خصوص اعتصاب بازیکنان تیم بسکتبال راه و ترابری قم گفت: بازیکنان اعتصاب نکردند بلکه این ما بودیم که به بازیکنان گفتیم فعلا شرمنده شما هستیم و تا مشخص شدن وضعیت مالی تیم به خانههایتان بروید.
وی ادامه داد: چارهای جز این نداریم چرا که خجالت زده بازیکنان هستیم به آنها قول داده بودیم تا پایان نیم فصل حق و حقوق آنها را پرداخت می کنیم.
مدیر تیم بسکتبال راه و ترابری قم تصریح کرد: وقتی که پول نداریم حتی تغذیه بازیکنان را تأمین کنیم و به همه بدهکار هستیم، با چه رویی به بازیکنان بگوییم در تمرینات تیم شرکت کنند؟
افکار در خصوص رایزنی مسئولان باشگاه برای حل مشکلات مالی این تیم گفت: دستم به جایی بند نیست قبل از شروع فصل معاون وزیر راه و ترابری به ما قولهایی داده بود ولی متأسفانه ایشان الان حضور ندارند و فقط آقای بنایی، نماینده محترم مردم قم در مجلس شورای اسلامی، برای حل مشکلات مالی باشگاه رایزنیهایی صورت داده است.
مدیر باشگاه راه و ترابری قم در خصوص عکس العمل فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران در این خصوص گفت: آقای مشحون، رئیس فدراسیون بسکتبال کشور، تا حدودی در جریان مشکلات تیم قرار دارند و اظهار نگرانی کردند و فعلا منتظر هستیم ببینیم چه پیش میآید.
حسن افکار در پایان اظهار داشت: حالت من مثل دانش آموز ممتازی میماند که معدلش 20 شده و از والدین خود انتظار تشویق دارد. وقتی تیم من مقابل تیمهای قوی و متمول همچون ذوب آهن و دانشگاه آزاد به پیروزی رسید و در صدر جدول قرار گرفت من به عنوان مدیر تیم با دستهای خالی به رختکن میرفتم و شرمنده بازیکنان میشدم و این روا نیست که تیمی که پدیده مسابقات لقب گرفته و به لحاظ فنی و اخلاقی از همه تیمها در نیمه فصل اول برتر بوده با چنین مشکلاتی دست و پنجه نرم کند.
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