فعالیتهای فرهنگی باید مطابق الگوهای اسلامی - ایرانی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد حسین فرهنگی پیش از ظهر سه شنبه در آیین اختتامیه چهارمین جشنواره رسانه برتر در تبریز افزود: برنامه فرهنگی باید مطابق شاخص های اسلامی ایرانی را داشته که در این راستا باید شاخص ها و مدل های تاریخ و فرهنگی ایرانی به همراه رعایت ویژگی های اسلامی رعایت شود.

وی با بیان اینکه در توسعه سطح دنیا شاخص های مختلفی مطرح است، گفت: در برنامه های میان مدت تمام تلاش برای رسیدن به آن شاخص ها بوده که از جمله آن برنامه ها برنامه های حوزه فرهنگی است.

فرهنگی افزود: برای رسیدن به توسعه متوازن حوزه فرهنگی باید شاخص های مورد نظر مورد توجه قرار گیرد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با اشاره به ماده دوم قانون برنمامه پنجم توسعه گفت: در ماده دوم برنامه توسعه پنجم به موضوع مهندسی فرهنگی تاکید شده و در ردیف تکالیف دولت قرار گرفته که در این راستا برنامه های فرهنگی و در طول سه دهه تدوین خواهد شد.

فرهنگی مردمی کردن و توسعه فرهنگ در حوزه مردم و حمایت از موسسه های فرهنگ غیر دولتی را از جمله اهداف این برنامه عنوان کرد.

فرهنگی همچنین افزود: در ماده شش قانون پنجم سعی شده به کانون مساجد توجه بیشتری شده و در این راستا یک چهارم مساجد استان باید مجهز به کانون های فرهنگی شود.

وی تاکید کرد: توسعه کانون های فرلهنگی مساجد نباید به صورت انفعالی باشد بلکه باید با توجه به توزیع جمعیت و مساجد در نقاط مختلف انجام شود.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر خاطرنشان کرد: باید به نقطه ای برسیم که مردم در هر نقطه ای از کشور با بررسی ابعاد مختلف زندگی خود مشاهده کنند که همسو با پیشرفت های علمی و صنعتی در کشور به پیشرفت فرهنگی نیز دست یافته ایم.