افتتاح دو هزار و 20 پروژه عمرانی و خدماتی در روستاها

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دفتر عمران و توسعه روستایی میزان اعتبارات هزینه شده برای اجرای پروژه های مذکور توسط دهیاریها 356 میلیارد و 951 میلیون ریال بوده است.

با توجه به تعداد کل پروژه ‌های مذکور به طور میانگین برای هر پروژه مبلغ حدود 176 میلیون ریال هزینه شده است.

تعداد کل پروژه ‌های قابل افتتاح به لحاظ نوع، شامل ساماندهی گورستان، گلزار شهدا، اماکن ورزشی و فرهنگی، پارک و فضای سبز، احداث ساختمان، بهسازی معابر، اماکن مذهبی، بهداشت محیط و پسماند، ایمنی و آتش نشانی است.

بیشترین تعداد پروژه ‌ها مربوط به بهسازی معابر ، با تعداد 926 پروژه (معادل 46 درصد کل پروژه ‌های افتتاحی) است که این پروژه‌ ها طیف وسیعی از انواع پروژه‌ های خرد مقیاس، مانند اجرای طرح هادی، احداث پل، آسفالت معابر، روشنایی معابر و... را در بر می‌گیرد.

پس از آن بیشترین پروژه ها مربوط به احداث ساختمانها و تاسیسات مرتبط با فعالیتهای مختلف اداری، عمرانی و خدماتی است که این پروژه ها شامل ساختمان دهیاری و خانه بهداشت و... است.