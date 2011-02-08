نگرانی استرالیا از عدم امنیت خبرنگاران در مصر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه سیدنی هرالد، کوین راد گفت من قبلا با وزیر امور خارجه مصر درباره امنیت خبرنگاران خارجی و محافظت از آنها صحبت کرده ام ولی در پی اتفاقات اخیر بزودی باز هم با او تماس خواهم گرفت.

وی گفت : آزادی مطبوعات و فراهم کردن شرایطی امن و مناسب برای فعالیت خبرنگاران حتی در سخت ترین و پر آشوب ترین شهرها وظیفه تمام مقامات کشورها است.

یک خبرنگار استرالیایی به نام جان لیونز که در درگیری های مصر دستگیر شده بود درباره نحوه دستگیری اش گفت : نیروهای امنیتی مصر من، همکارم و دو خبرنگار آلمانی دیگر را در یکی از خیابانهای قاهره متوقف کرده و درحالی که به ما دستبند و چشم بند زدند ما را مورد مواخذه و سوال جواب قرار دادند.



طی دو هفته گذشته گزارشات فراوانی مبنی بر دستگیری و آزار تعداد زیادی از خبرنگاران خارجی دریافت شده است.