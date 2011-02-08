نمایشگاه مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداریهای کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد سجادی نژاد دبیر این نمایشگاه ضمن اعلام این خبر محورهای اصلی برگزاری این نمایشگاه را خدمات شهری، عمران شهری، حمل و نقل شهری، آموزش و پژوهشهای شهری، شهرداری الکترونیک و دستاوردهای شهرداریها عنوان کرد.

وی از اختصاص بیش از دو هزار مترمربع فضای نمایشگاهی رایگان برای حضور شهرداریها به منظور ارائه دستاوردها و عملکرد خود و انتخاب برترینها در این زمینه در پایان نمایشگاه خبر داد.

سجادی نژاد افزود: شهرداریهای سراسر کشور که پژوهشها، مطالعات، توانمندیها، نوآوریها، خلاقیتها و دستاوردهای قابل ملاحظه ای در زمینه های مشارکت شهروندان، شهروندمداری، شهرداری الکترونیک، ارتقاء مدیریت شهری، اصلاح نظام اداری و غیره انجام داده اند و قابلیت عرضه در نمایشگاه دستاوردهای شهرداریها را دارد، با هماهنگی استانداریها در این نمایشگاه شرکت می نمایند ولی تعدادی از شهرداریها نیز به صورت جداگانه در نمایشگاه حضور خواهند داشت و دستاوردهای خود را معرفی می نمایند.

وی گفت: بیش از 90 شرکت و موسسه ارائه دهنده خدمات و محصولات مورد نیاز شهرداریها و مدیریت شهری نیز در این نمایشگاه آخرین محصولاتشان را ارائه می نماند.

سجادی نژاد همچنین از حضور مسئولان سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور طی روزهای برگزاری نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دستاوردهای شهرداریها در این نمایشگاه به منظور تشریح دستاوردهای سازمان و پاسخگوئی به پرسشهای بازدیدکنندگان و شهرداریها خبر داد.