۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۰۵

در غیاب مدیران فدراسیون؛

"کرش" از کمپ تیم‌های ملی بازدید کرد/ حضور در تمرین تیم امید و نونهالان

گزینه پرتغالی هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان بعدازظهر امروز از کمپ تیم‌های ملی بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، "کارلوس کرش" پرتغالی که برای مذاکره با مسئولان فدراسیون فوتبال کشورمان به تهران آمده است، پس از نشستی که ظهر امروز با مهدی تاج و عباس ترابیان، نایب رئیس و سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال داشت، به کمپ تیم‌های ملی رفت.

این مربی پرتغالی که در بازدید از کمپ تیم‌های ملی عباس ترابیان و امیرحسین حسینی، مدیر روابط عمومی فدراسیون را همراه خود داشت، پس از بازدید از قسمت‌های مختلف کمپ در محل تمرین تیم فوتبال زیر 13 سال ایران در زمین شماره 3 کمپ حضور یافت و با سرمربی این تیم گفتگو کرد.

کرش در ملاقات با قنبرپور گفت: خوشحالم از اینکه در محل تمرینات تیم شما حضور یافته‌ام. اگر هدایت تیم ملی ایران را قبول کردم، قطعا در آینده نزدیک ارتباط تنگاتنگی با شما خواهم داشت.

وی در ادامه از قنبرپور پرسید:"آیا این بازیکن از یک شهر برای حضور در تیم فوتبال زیر 13 سال ایران انتخاب شده‌اند" که سرمربی این تیم در پاسخ گفت: "نفرات تیم من منتخبی از کل کشور هستند".

کارلوس کرش پس از گفتگو مقدماتی با قنبرپور به همراه مترجم در گوشه‌ای از زمین با سرمربی تیم زیر 13 سال ایران به گفتگو پرداخت، این در حالی بود که خبرنگاران از حضور در کنار آنها منع شده بودند!

وی سپس به زمین شماره یک کمپ تیم های ملی رفت و دقایقی نیز نظاره گر تمرینات تیم امید بود و با بازیکنان و اعضای کادر فنی این تیم به گفتگو پرداخت.

