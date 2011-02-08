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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۰۶

سعیدی:

20 پایگاه اورژانس در کرمان وجود دارد

20 پایگاه اورژانس در کرمان وجود دارد

کرمان - خبرگزاری مهر: فرماندار کرمان گفت: 20پایگاه اورژانس و فوریت های پزشکی در شهرستان کرمان موجود است.

بهنام سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: در حال حاضر تعداد 20پایگاه اورژانس در سطح شهرستان کرمان مستقر است که عملکرد خوبی دارند.

وی در بازدید از یکی از مراکز اورژانس و تماس با یک پایگاه مدت زمان رسیدن گروه به محل حادثه را 10دقیقه بیان کرد و افزود: تمامی پایگاههای اورژانس جاده ای شهرستان کرمان دارای امکانات و تجهیزات خوبی هستند و اگر بعضا جایی کمبودی مشاهده شود بررسی و سریعا تجهیز می شوند.

وی خاطرنشان کرد: امروز بیستمین مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی در شهر کرمان به بهره برداری رسید.

سعیدی افزود: از مجموع 20پایگاه اورژانس و فوریت های پزشکی 9پایگاه در شهر کرمان و 11پایگاه در توابع کرمان مستقر هستند.

کد مطلب 1249084

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