شعاع نورانی انقلاب اسلامی، منطقه و جهان را روشن کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن میگفت، با تبریک یوم الله 22 بهمن گرامیداشت یاد امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی اظهار کرد: اسلامخواهی و ستیز با مظالم استکبار جهانی و به ویژه آمریکا دو وجه مهمی است که امروز در جهان اسلام و به ویژه در جهان عرب شنیده میشود، مردم مصر و برخی از کشورهای اسلامی از ستم استبداد داخلی و استعمار خارجی به ستوه آمدهاند و می خواهند به یک تحقیر تاریخی پایان دهند.
حبیبی تصریح کرد: امروز جهان عرب یکپارچه آتش و انقلاب است. اوج این انقلاب را در کشور بزرگ مصر با یک پیشینه تاریخی چند هزار ساله میتوان به خوبی مشاهده کرد.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به خطبههای نورانی مقام معظم رهبری در نماز جمعه هفته گذشته تاکید کرد: راه نجات ملت بزرگ و ملتهای منطقه کاربست توصیههای مهم رهبری معظم انقلاب اسلامی است. مردم و رهبران مصر باید مواظب مانورهای فریبکارانه سیاسی آمریکا باشند. اگر غفلت کنند آمریکا با جابجایی مهرهها و چهرهسازی وابستگان خود پس از مبارک یک دیکتاتوری جدید در مصر برپا خواهد کرد که سیاهتر از دوران مبارک باشد.
وی افزود: خوشبختانه مردم مصر در متن انقلاب قرار دارند، نخبگان، علما و سیاستمداران یکی پس از دیگری با مردم اعلام همبستگی میکنند. لذا رهبران اخوان المسلمین باید به این مهم توجه کنند که جز به یک نظام مستقل، قوی و مومن به اسلام رضایت ندهند.
حبیبی خاطرنشان کرد: حضور و نفوذ عناصر لائیک و سکولار وابسته به غرب در رهبری جنبش مردمی مصر یک سم مهلک است. انقلابی که از مساجد و نماز جمعهها پدید آمده است، انقلابی که در آن فریاد الله اکبر شنیده میشود جایی برای منافقان، ملحدان و کفار نباید باقی بگذارد.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با تجلیل از حزب اخوان المسلمین مبنی بر اعلام صریح لغو معاهده صلح با رژیم صهیونیستی بیان کرد: صلح انور سادات و به تبع آن مبارک با رژیم صهیونیستی ملت مصر را تحقیر کرد. ملت مصر باید به این تحقیر پاسخ قاطع دهند. اولین گام لغو همه قراردادها و به ویژه قرارداد صلح با رژیم صهیونیستی است.
وی افزود: ملت مصر باید اجازه دهد ملت مظلوم فلسطین از طریق گذرگاه رفح نفس بکشد و به محاصره چندین ساله غزه پایان دهد.
حبیبی با تقبیح موضع دوگانه آمریکا تصریح کرد: از یک طرف اوباما میگوید مبارک باید برود، اما از طرف دیگر فرستاده ویژه وی میگوید مبارک باید بماند و از منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه صیانت کند. مردم این مواضع دوگانه و منافقانه را درک میکنند و پاسخ آن را با حضور در میدان التحریر تا رسیدن به همه خواستههای خود استمرار خواهند داد.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از امام خمینی(ره) به عنوان بنیانگذار جنبشهای رهایی بخش در جهان اسلام و موسس جمهوری اسلامی گفت: بیش از دو دهه از رحلت جانگداز امام خمینی (ره) میگذرد، اما یاد، نام و پیامهای نورانی ایشان در جامعه امروز ایران و جهان اسلام و جهان خسته از تبهکاریها و جنایات آمریکا همچنان زنده است. امام (ره) ذخیره الهی در عصر ما بود و با حکمت و دوراندیشی همه این تحولات را پیشبینی فرموده بودند.
وی افزود: جهان اسلام باید از تجربیات انقلاب اسلامی در دفع شر کفار و منافقین از کشورهای اسلامی بهرهگیری کنند دستگاه دیپلماسی کشور با بسط و توسعه دیپلماسی عمومی باید سخاوتمندانه این تجربیات را در اختیار مسلمانان جهان قرار دهد.
حبیبی اظهار کرد: در دولت نهم و دهم مساله صدور انقلاب شتاب بیشتری به خود گرفت و ما اکنون شاهد به ثمر نشستن فداکاریهای امام(ره) و شاگردان وفادارش در کشورهای اسلامی هستیم.
وی ادامه داد: ایران مقتدر و کارآمد با رهبری آگاه، شجاع و با تدبیر امروز، الهامبخش حرکتهای اسلامی در جوامع اسلامی است، کسانی که با چوب لای چرخ نظام گذاشتن میخواهند مردم مسلمان دیگر کشورها را ناامید کنند در خط آمریکا عمل میکنند.
وی خاطرنشان کرد: فتنه سال گذشته را آمریکاییها برای این منظور ساماندهی کردند. ولی به لطف خدا و در سایه مدیریت مقام معظم رهبری و بصیرت مردم نقشه آنها بر آب شد.
حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امسال تاخیر دولت در تسلیم بودجه سال 90 طبیعی است زیرا با طرح و تصویب برنامه پنجم و هدفمند کردن یارانهها تاخیر در تسلیم بودجه قابل پیشبینی بود. به هر حال از مجلس محترم میخواهیم با همت مضاعف و کار مضاعف بودجه را تا پایان سال بررسی و تصویب نماید و این نیازمند همدلی دولت و مجلس با یکدیگر است.
دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در مورد راهپیمایی 22 بهمن تاکید کرد: انشاءالله مردم ما مراسم این یومالله را با شکوهتر از سالهای گذشته برگزار خواهند کرد به خصوص که احساس میکنند پیام انقلابشان به خارج از مرزهای کشورشان رسوخ کرده و مردم برخی از کشورها مثل مصر با انگیزههای شبیه آنچه در انقلاب اسلامی ایران وجود داشته و دارد به خیابانهای شهرهای کشورشان آمدهاند و مطالباتی شبیه مطالبات آنها دارند.
حبیبی در پایان اظهار کرد: مردم سایر کشورهای اسلامی وقتی مشاهده کردهاند که همه توطئههای دشمنان انقلاب اسلامی منجمله توطئه فتنه سال 1388 با حضور مردم ایران و مدیریت رهبر معظم انقلاب اسلامی خنثی شده است برای پیروزی خودشان دلگرمتر شدهاند. امیدواریم سران حقیر فتنه سال 88 نیز از این حوادث درس عبرت بگیرند.
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