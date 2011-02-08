شعاع نورانی انقلاب اسلامی، منطقه و جهان را روشن کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی که در پایان نشست دبیران این حزب سخن می‌گفت، با تبریک یوم‌ الله ‏‏22 بهمن گرامیداشت یاد امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی اظهار کرد: اسلام‌خواهی و ستیز با مظالم ‏استکبار جهانی و به ویژه آمریکا دو وجه مهمی است که امروز در جهان اسلام و به ویژه در جهان عرب شنیده ‏می‌شود، مردم مصر و برخی از کشورهای اسلامی از ستم استبداد داخلی و استعمار خارجی به ستوه آمده‌اند و ‏می‌ خواهند به یک تحقیر تاریخی پایان دهند‎. ‎

حبیبی تصریح کرد: امروز جهان عرب یکپارچه آتش و انقلاب است. اوج این انقلاب را در کشور بزرگ مصر با ‏یک پیشینه تاریخی چند هزار ساله می‌توان به خوبی مشاهده کرد‎.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به خطبه‌های نورانی مقام معظم رهبری در نماز جمعه هفته گذشته تاکید ‏کرد: راه نجات ملت بزرگ و ملت‌های منطقه کاربست توصیه‌های مهم رهبری معظم انقلاب اسلامی است. مردم و ‏رهبران مصر باید مواظب مانورهای فریبکارانه سیاسی آمریکا باشند. اگر غفلت کنند آمریکا با جابجایی مهره‌ها و ‏چهره‌سازی وابستگان خود پس از مبارک یک دیکتاتوری جدید در مصر برپا خواهد کرد که سیاه‌تر از دوران ‏مبارک باشد‏‎.

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وی افزود: خوشبختانه مردم مصر در متن انقلاب قرار دارند، نخبگان، علما و سیاستمداران یکی پس از دیگری با ‏مردم اعلام همبستگی می‌کنند. لذا رهبران اخوان المسلمین باید به این مهم توجه کنند که جز به یک نظام مستقل، ‏قوی و مومن به اسلام رضایت ندهند‎.

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حبیبی خاطرنشان کرد: حضور و نفوذ عناصر لائیک و سکولار وابسته به غرب در رهبری جنبش مردمی مصر ‏یک سم مهلک است. انقلابی که از مساجد و نماز جمعه‌ها پدید آمده است، ‌انقلابی که در آن فریاد الله اکبر شنیده ‏می‌شود جایی برای منافقان، ‌ملحدان و کفار نباید باقی بگذارد‏‎. ‎

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با تجلیل از حزب اخوان المسلمین مبنی بر اعلام صریح لغو معاهده صلح با رژیم ‏صهیونیستی بیان کرد: صلح انور سادات و به تبع آن مبارک با رژیم صهیونیستی ملت مصر را تحقیر کرد. ملت ‏مصر باید به این تحقیر پاسخ قاطع دهند. اولین گام لغو همه قراردادها و به ویژه قرارداد صلح با رژیم صهیونیستی ‏است.

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وی افزود: ملت مصر باید اجازه دهد ملت مظلوم فلسطین از طریق گذرگاه رفح نفس بکشد و به محاصره چندین ‏ساله غزه پایان دهد.‎

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حبیبی با تقبیح موضع دوگانه آمریکا تصریح کرد: از یک طرف اوباما می‌گوید مبارک باید برود، اما از طرف ‏دیگر فرستاده ویژه وی می‌گوید مبارک باید بماند و از منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه صیانت کند. ‏مردم این مواضع دوگانه و منافقانه را درک می‌کنند و پاسخ آن را با حضور در میدان التحریر تا رسیدن به همه ‏خواسته‌های خود استمرار خواهند داد‏‎.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از امام خمینی(ره) به عنوان بنیانگذار ‏جنبش‌های رهایی بخش در جهان اسلام و موسس جمهوری اسلامی گفت: بیش از دو دهه از رحلت جانگداز امام ‏خمینی (ره) می‌گذرد، اما یاد، نام و پیام‌های نورانی ایشان در جامعه امروز ایران و جهان اسلام و جهان خسته از ‏تبهکاری‌ها و جنایات آمریکا همچنان زنده است. امام (ره) ذخیره الهی در عصر ما بود و با حکمت و دوراندیشی ‏همه این تحولات را پیش‌بینی فرموده بودند‏‎.

وی افزود: جهان اسلام باید از تجربیات انقلاب اسلامی در دفع شر کفار و منافقین از کشورهای اسلامی بهره‌گیری ‏کنند دستگاه دیپلماسی کشور با بسط و توسعه دیپلماسی عمومی باید سخاوتمندانه این تجربیات را در اختیار ‏مسلمانان جهان قرار دهد.

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حبیبی اظهار کرد: در دولت نهم و دهم مساله صدور انقلاب شتاب بیشتری به خود گرفت و ما اکنون شاهد به ثمر ‏نشستن فداکاری‌های امام(ره) و شاگردان وفادارش در کشورهای اسلامی هستیم‎.

وی ادامه داد: ایران مقتدر و کارآمد با رهبری آگاه، شجاع و با تدبیر امروز، الهام‌بخش حرکت‌های اسلامی در ‏جوامع اسلامی است، کسانی که با چوب لای چرخ نظام گذاشتن می‌خواهند مردم مسلمان دیگر کشورها را ناامید ‏کنند در خط آمریکا عمل می‌کنند.

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وی خاطرنشان کرد: فتنه سال گذشته را آمریکایی‌ها برای این منظور ساماندهی کردند. ولی به لطف خدا و در ‏سایه مدیریت مقام معظم رهبری و بصیرت مردم نقشه آن‌ها بر آب شد.

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حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امسال تاخیر دولت در تسلیم بودجه سال 90 طبیعی است زیرا با ‏طرح و تصویب برنامه پنجم و هدفمند کردن یارانه‌ها تاخیر در تسلیم بودجه قابل پیش‌بینی بود. به هر حال از ‏مجلس محترم می‌خواهیم با همت مضاعف و کار مضاعف بودجه را تا پایان سال بررسی و تصویب نماید و این ‏نیازمند همدلی دولت و مجلس با یکدیگر است.

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دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در مورد راهپیمایی 22 بهمن تاکید کرد: ان‌شاءالله مردم ما مراسم این یوم‌الله را با ‏شکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار خواهند کرد به خصوص که احساس می‌کنند پیام انقلابشان به خارج از ‏مرزهای کشورشان رسوخ کرده و مردم برخی از کشورها مثل مصر با انگیزه‌های شبیه آنچه در انقلاب اسلامی ‏ایران وجود داشته و دارد به خیابان‌های شهرهای کشورشان آمده‌اند و مطالباتی شبیه مطالبات آنها دارند‎.

حبیبی در پایان اظهار کرد: مردم سایر کشورهای اسلامی وقتی مشاهده کرده‌اند که همه توطئه‌های دشمنان انقلاب ‏اسلامی من‌جمله توطئه فتنه سال 1388 با حضور مردم ایران و مدیریت رهبر معظم انقلاب اسلامی خنثی شده ‏است برای پیروزی خودشان دلگرم‌تر شده‌اند. امیدواریم سران حقیر فتنه سال 88 نیز از این حوادث درس عبرت ‏بگیرند‎.‎