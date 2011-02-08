باید با بصیرت و پرهیز از اختلافات جایگاه ملت ایران را حفظ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر انقلاب امروز در دیدار جمع زیادی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش و قرارگاه پدافند هوایی که در سالروز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی ارتش با امام خمینی (ره) در 19 بهمن سال 57، برگزار شد، این حرکت ماندگار و شجاعانه را زمینه ساز دو رویداد مهم دانستند و افزودند: معرفی یک هویت جدید از ارتش و هویت سازی برای ارتش جمهوری اسلامی یکی از نتایج اقدام همافران نیروی هوایی در 19 بهمن سال 57 بود.

حضرت آیت الله خامنه ای جریان سازی را دومین نتیجه این حرکت تاریخی برشمردند و خاطرنشان کردند: بدون تردید اتفاقی که در 19 بهمن سال 57 و در مقابل امام (ره) روی داد، روحیه و تحرک جدیدی را در ملت ایران بوجود آورد و در وقوع حادثه بزرگ 22 بهمن سال 57، تأثیر زیادی داشت.

فرمانده کل قوا حرکت همافران نیروی هوایی ارتش در 19 بهمن 57 را زمینه ساز نجات کشور خواندند و افزودند: کشور بزرگ ایران با آن سابقه فرهنگی و تاریخی، و ظرفیتهای فراوان، قبل از انقلاب اسلامی، اسیر قدرتهای زورگو، و تحقیر شده بود اما حرکت مردم در 22 بهمن و پیروزی انقلاب، این کابوس را شکست.

رهبر انقلاب اسلامی مهمترین ویژگی انقلاب بعد از 32 سال را، ایستادگی و استقامت ملت ایران بر اصول و ارزشها دانستند و تأکید کردند: در میان ارزشها مهمترین ارزش، اسلام است که همواره باید از آن پاسداری و بر آن پافشاری شود زیرا استقلال، آزادی، پیشرفت مادی، وحدت ملی و شکوفایی استعدادها، همه در گرو اسلام است.

حضرت آیت الله خامنه ای با یادآوری تأکید مکرر امام خمینی (ره) بر جمهوری اسلامی، افزودند: جمهوری به معنای اتکاء به مردم است و حاکمیت اسلام بدون ایمان عمومی امکان پذیر نیست، بنابراین جمهوری اسلامی، اصلی ترین پایه و اساس در انقلاب است که باید آن را حفظ کرد.

فرمانده کل قوا لازمه دستیابی به موفقیتها در عرصه های مختلف را نزدیک شدن به معنای واقعی و پرمغز جمهوری اسلامی دانستند و تأکید کردند: رسیدن به جمهوری اسلامی و نظام اسلامی واقعی و مطلوب، نیازمند همت مضاعف و کار مضاعف است و با توجه به نامگذاری امسال، تأثیر همت مضاعف در کارها و اقدامات مسئولان مشهود است.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه تحقق نظام جمهوری اسلامیِ پیشرفته در عرصه های مادی و معنوی، زمینه ساز الگو شدن ملت ایران است، افزودند: ملت ایران در 32 سال گذشته نیز با استقامت و ایستادگی خود بر اسلام و نظام اسلامی و با پیشرفتهای چشمگیری که در این چارچوب به دست آورده، الگوی ملتها شده است.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به حرکات عظیم ملتها در برخی کشورها خاطرنشان کردند: این حرکتها دفعی و ناگهانی بوجود نمی آیند بلکه نتیجه تراکم خواستها و معرفتها در طول زمان است که اکنون بروز کرده و ایستادگی ملت ایران، قطعاً در بروز این حرکتها نقش عمده داشته است.

ایشان تأکید کردند: امروز روزی است که ملتها در خاورمیانه و دنیای اسلام بیدار شده اند و زمان پایان دوران سلطه قدرتمندان و افول تدریجی قدرتها فرا رسیده است.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: ملت ایران در مقابله با سلطه گران و زورگویان و ایستادگی در برابر آنها همواره پیشرو بوده و این افتخار هم به برکت پشتوانه عظیم فرهنگی ایران و اسلام آمیخته با فکر و جان و روح ملت است.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر لزوم توجه به جایگاه حساس ملت ایران و ضرورت ادامه مسیر پیشرفت و تعالی تأکید کردند: در این مسیر باید از آنچه که مانع حرکت و پیشرفت است پرهیز شود و یقیناً یکی از این موانع بی مبالاتی به ارزشها است، بنابراین همواره باید بر ارزشهای انقلاب و اسلام تأکید شود.

ایشان ایجاد شکاف و تزلزل در صفوف منسجم ملت ایران و مسؤلان را یکی دیگر از موانع حرکت در مسیر پیشرفت و از جمله اهداف اصلی دشمن در جنگ نرم برشمردند و خاطرنشان کردند: اختلاف و تفرقه میان آحاد مردم، میان مسئولان و بخشهای گوناگون نظام، و میان نظام و مردم، اهداف اصلی دشمن برای بر هم زدن انسجام موجود در کشور است که باید با همه اشکال آن مقابله کرد که تنها راه مقابله نیز حفظ و تقویت بصیرت، و در نظر گرفتن اهمیت و حساسیت جایگاه کنونی ملت ایران است.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: باید با بصیرت و پرهیز از اختلافات، جایگاه بسیار تأثیرگذار ملت ایران را حفظ کرد.

حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود، پیشرفتها و نوآوریهای نیروی هوایی ارتش در بخشهای قطعه سازی، شبیه سازی، آموزش و سازماندهی را بسیار مهم و قابل تقدیر دانستند و تأکید کردند: این حرکت باید بدون توقف تکمیل شود و به هیچ حدی از پیشرفت قانع نشد.

ایشان با تأکید بر اینکه لازمه تداوم این حرکت مبارک تکیه بر ایمانها، همت ها و جوانان است، افزودند: توکل به خداوند و اتکاء به نیرو، فکر، خلاقیت و اعتماد به نفس جوان، در هر بخشی معجزه آفرین است.

رهبر انقلاب اسلامی در پایان تأکید کردند: محدودیتها نباید مانع حرکت و پیشرفت شوند بلکه باید در هر شرایطی متناسب با ظرفیت ها و تواناییها، بر کمبودها و محدودیت ها غلبه کرد.

در این دیدار امیرسرتیپ شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ضمن گرامیداشت خاطره حرکت تاریخی همافران نیروی هوایی در 19 بهمن سال 57، آن اقدام شجاعانه را نشانه ولایتمداری نیروی هوایی دانست و گفت: فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی در مقاطع مختلف از جمله دوران دفاع مقدس، با ایمان و بصیرت، از انقلاب اسلامی ایران دفاع کرده اند.

وی حرکت پرشتاب قطعه سازی، طراحی و ساخت انواع موشکها، شبیه سازها، و رادارهای هوایی را از جمله اقدامات انجام گرفته در نیروی هوایی ارتش برشمرد و افزود: استفاده از شبکه ایمن ارتباطی و امکان اشراف کامل و همزمان فرماندهی بر همه پایگاهها، انجام پروازهای برد بلند تاکتیکی، عمر دهی و ارتقای انواع هواپیماها، و تولید و بکارگیری جنگ افزارهای جنگ الکترونیک از دیگر اقدامات نیروی هوایی ارتش است.