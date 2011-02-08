به گزارش خبرنگار مهر، افشین نوروزی، محمدرضا اخلاق پسند، نوشاد عالمیان، محمد امین حنطه، پوریا عمرانی، نیما عالیمان و حمیدرضا طاهرخانی همراه با پریسا صمدی، محجوبه عمرانی، ندا شهسواری و مریم صامت نمایندگان کشورمان هستند که در مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی قطر شرکت دارند.

این رقابت‎ها با حضور 125 بازیکن در بخش مردان و 80 بازیکن در بخش بانوان از 39 کشور جهان تا 24 بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت. به همین منظور تیم ملی کشورمان در هر دو بخش مردان و زنان یکشنبه گذشته عازم قطر شد.

مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی قطر در دو بخش انفرادی و دو نفره برگزار می‎شود."ریچارد پراوزه" همراه با حسین عمرانی و پروانه خلوصی هدایت ملی‎پوشان کشورمان را در این رقابت‎ها بر عهده دارند.