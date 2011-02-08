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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۱۶

با حضور 11 بازیکن ایرانی/

مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی قطر فردا آغاز می‌شود

مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی قطر فردا آغاز می‌شود

رقابت‏های تنیس روی میز پروتور جهانی قطر با حضور 11 بازیکن از کشورمان و 194 پینگ پنگ باز مرد و زن دیگر از سایرکشورهای جهان از روز چهارشنبه آغاز می‎شود.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین نوروزی، محمدرضا اخلاق پسند، نوشاد عالمیان، محمد امین حنطه، پوریا عمرانی، نیما عالیمان و حمیدرضا طاهرخانی همراه با پریسا صمدی، محجوبه عمرانی، ندا شهسواری و مریم صامت نمایندگان کشورمان هستند که در مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی قطر شرکت دارند.

این رقابت‎ها با حضور 125 بازیکن در بخش مردان و 80 بازیکن در بخش بانوان از 39 کشور جهان تا 24 بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت. به همین منظور تیم ملی کشورمان در هر دو بخش مردان و زنان یکشنبه گذشته عازم قطر شد.

مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی قطر در دو بخش انفرادی و دو نفره برگزار می‎شود."ریچارد پراوزه" همراه با حسین عمرانی و پروانه خلوصی هدایت ملی‎پوشان کشورمان را در این رقابت‎ها بر عهده دارند. 

کد مطلب 1249091

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