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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۳۶

طی سالجاری؛

بارگیری در راه آهن اراک 103 درصد رشد یافت

بارگیری در راه آهن اراک 103 درصد رشد یافت

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه آهن اراک گفت: میزان بارگیری در راه آهن اراک نسبت به مدت مشابه سال گذشته 103 درصد رشد یافت.

عبدالله عامری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: میزان بارگیری در 10 ماه ابتدای سال جاری به 494 هزارو 424 تن رسیده است. 

وی ادامه داد: با توجه به سیاستهای شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و اختصاص سهمیه بارگیری نفت کوره به این اداره کل از مبداء سمنگان و افزایش بارگیری مواد شیمیائی توسط واگن‌های cis از اراک، سمنگان و قم سهم بسزائی در رشد بارگیری داشته است.  

مدیرکل راه آهن اراک  تصریح کرد: طبق آمار میزان بار تخلیه با 458هزار 677 تن، 35 درصد و تن کیلومتر مبداء و مقصد با 361هزار 852 تن 123 درصد رشد داشته است.
کد مطلب 1249092

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