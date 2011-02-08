بارگیری در راه آهن اراک 103 درصد رشد یافت

عبدالله عامری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: میزان بارگیری در 10 ماه ابتدای سال جاری به 494 هزارو 424 تن رسیده است.

وی ادامه داد: با توجه به سیاستهای شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و اختصاص سهمیه بارگیری نفت کوره به این اداره کل از مبداء سمنگان و افزایش بارگیری مواد شیمیائی توسط واگن‌های cis از اراک، سمنگان و قم سهم بسزائی در رشد بارگیری داشته است.

مدیرکل راه آهن اراک تصریح کرد: طبق آمار میزان بار تخلیه با 458هزار 677 تن، 35 درصد و تن کیلومتر مبداء و مقصد با 361هزار 852 تن 123 درصد رشد داشته است.