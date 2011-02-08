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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۲۴

بیمه توسعه استان هرمزگان افتتاح شد

بیمه توسعه استان هرمزگان افتتاح شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: بیمه توسعه استان هرمزگان با حضور رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل شرکت بیمه توسعه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، شعبه مرکزی بیمه توسعه در استان هرمزگان بعد از ظهر سه شنبه با حضور جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و قدرت الله اسدی مدیرعامل شرکت بیمه توسعه افتتاح شد.

مهدی صداقت مدیر بیمه توسعه استان هرمزگان در مراسم افتتاح این بیمه در بندرعباس، اظهار داشت: بیمه توسعه در استان هرمزگان از فروردین ماه امسال کار خود را آغاز کرد و در حالی که تا تیر ماه سال جاری فقط سه نمایندگی بیمه توسعه در هرمزگان وجود داشت اما در حال حاضر این رقم به 35 نمایندگی در 10 شهرستان استان هرمزگان رسیده است.

وی با اشاره به افزایش کیفیت در نمایندگیهای بیمه توسعه در استان هرمزگان، بیان داشت: ما می خواهیم علاوه بر توسعه کمی نمایندگیها از لحاظ کیفی هم این نمایندگیها رشد کنند که امیدوارم با تاسیس شعبه مرکزی بیمه توسعه در استان هرمزگان این امر محقق شود.  

کد مطلب 1249093

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