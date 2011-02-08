به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی موسسه امور جشنوارههای فیلم، ناصر باکیده معاون اجرایی موسسه امور جشنوارهها با اعلام مطلب فوق گفت: از مدتی پیش و با تشکیل ستاد اطلاعرسانی و استقرار روابط عمومی در موسسه مقرر شد سایتی جامع که تمامی جشنوارههای رسمی سینمایی را بتواند با تعامل تحت پوشش قرار دهد، راهاندازی شد.
وی افزود: پس از مدتها کار بر روی طراحی و بارگذاری سایت به مناسبت ایام مبارک دهه فجر و آغاز بیست و نهمین دوره از جشنواره بینالمللی فیلم فجر و با استعانت از درگاه خداوند منان با رسیدن به مرحله نهایی از از امروز نسخه اولیه آن رونمایی شد و رسما آغاز به کار کرد.
معاون امور اجرایی موسسه امور جشنوارههای فیلم تصریح کرد: علاقمندان میتوانند از این پس با مراجعه با سایت موسسه اخبار جشنوارههایی را که در یکسال گذشته موسسه در برگزاری آنها نقش داشته است، در این سایت رصد کنند.
باکیده بیان داشت: با نظر آقای مسعودشاهی مدیرعامل موسسه و طبق هماهنگیهای انجام شده با روابط عمومی موسسه مقرر شد به منظور بهرهبرداری مناسب از فضای رسانهای، از ظرفیت تمامی نخبگان فعال در رسانههای سینمایی استفاده شود و امیدواریم از این پس، سایت موسسه بتواند به عنوان یک مرجع کامل مورد استفاده قرار گیرد.
وی در خاتمه گفت: علاقمندان به منظور دسترسی به سایت میتوانند به آدرس http://jashnvareha.org مراجعه و نظرات خود را از طریق شماره تلفن ۵۱-۲۲۴۷۱۲۵۰ منتقل کنند. این پایگاه خبری به سردبیری محدثه واعظیپور و زیرنظر روابط عمومی موسسه امور جشنوارههای فیلم وارد فضای مجازی شده است.
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