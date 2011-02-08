هزینه تامین یک متر مکعب آب روستائیان بوشهر 350 تومان گرانتر شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد پردل بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: هزینه تأمین، انتقال و توزیع آب روستاهای استان که قبل از هدفمندی یارانه ها650 تومان برای هر متر مکعب بود با تغییر نرخ حامل های انرژی نظیر برق که در ایستگاههای پمپاژ و چاهها مورد استفاده قرار می گیرد، هزینه تمام شده آن را به بیش از هزار تومان رسانده است.

وی افزود: علاوه بر این هزینه آب خریداری شده برای مناطق روستایی از شرکت آبفا در هر متر مکعب، پس از هدفمندی یارانه ها به 100 تومان رسیده، در حالی که قبلا این نرخ 60 تومان بود .

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر با بیان اینکه هزینه آب بهای مناطق روستایی، 30 درصد شهرهای استان است، اظهار داشت: پس از آغاز قانون هدفمندی یارانه ها نیز تاکنون تغییری در این میزان به وجود نیامده بود هر چند هزینه تأمین، انتقال و توزیع آب روستاها بیش از شهرهاست.

پردل با بیان اینکه 98 درصد روستاهای استان بوشهر از شبکه آب آشامیدنی بهره مند، گفت: دو درصد باقیمانده نیز به طور عمده روستاهای زیر 20 خانوار و دور از خطوط انتقال و منابع آب هستند و از طریق تانکر و بصورت سیار آبرسانی می شوند .