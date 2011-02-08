60 درصد جمعیت استان اصفهان زیر پوشش بیمه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علی اصغر دادخواه ظهر سه شنبه در دیدار با مشاوران جوان اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان، افزود: هم‌اکنون چتر حمایتی تامین اجتماعی در تمامی استان اصفهان گسترش یافته و 60 درصد جمعیت استان زیر پوشش خدمات این اداره کل قرار دارند.

وی به جایگاه مشاوران جوان در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: از آنجایی که بیشتر جمعیت کشور را جمعیت جوان به خود اختصاص داده مدیران باید در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاریهای خود همواره از نیروی خلاق جوانان بهره گیرند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به لزوم برگزاری جلسات بیشتر با مشاوران جوان در این استان، اظهار داشت: لازم است تا نشستهای فصلی و سالانه مدیران با مشاوران جوان به صورت مستمر برگزار شده و خروجی‌های مطلوبی داشته باشد.

وی تصریح کرد: مشاوران جوان باید فراتر از استان با هم‌افزایی و هم‌اندیشی به دنبال ارائه برنامه‌های ملی و منطقه‌ای باشند زیرا جوانان ایران اسلامی پتانسیل قوی و خارق‌العاده‌ای دارند که باید در بخشهای مختلف از آن استفاده شود.

دادخواه در بخش دیگری از صحبتهای خود ایجاد بانک اطلاعات جوانان در استان اصفهان را ضروری دانست و بیان داشت: ایجاد بانک اطلاعاتی جوانان در حوزه‌های تخصصی می‌تواند پایگاه مهمی در جهت تحقق برنامه‌ها و اهداف سازمانی و فراتر از آن برنامه‌های توسعه‌ای کشور باشد.

وی به تحت پوشش بودن حدود 60 درصد جمعیت استان اصفهان زیر چتر حمایتهای قانونی سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: در مدت زمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم، فراگیری چتر حمایتی تامین اجتماعی گسترده‌تر شده است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به اینکه قرار گرفتن فعالان عرصه‌های مختلف زیر پوشش بیمه‌ در سال جاری اجرایی شده است، گفت: با تلاشها و فعالیتهای ویژه صورت گرفته، بیمه فعالان عرصه صنایع دستی، رانندگان، کارگران ساختمانی، کشاورزان و فعالان در تمامی مشاغل زیر نظر مجامع امور صنفی استان اصفهان عملیاتی شده و فعالان این عرصه‌ها اکنون از خدمات بیمه تأمین اجتماعی استفاده می‌کنند.

مطالبات رهبری در مورد جوانان شامل همه دستگاه‌ها می‌شود

سرپرست گروه مشاوران جوان استانداری اصفهان نیز در این جلسه گفت: مطالبات مقام معظم رهبری در بحث جوانان شامل برنامه‌ریزی کردن برای آنان و تقویت احساس مسئولیت جوانان است و همه دستگاه‌ها را شامل می‌شود.

مهدی فوقی با اشاره به ابتکار دولت در ایجاد گروه مشاوران جوان با هدف بهره‌گیری از استعدادهای بالقوه و بالفعل جوانان این کشور افزود: هم اکنون گروه مشاوران جوان استان اصفهان، یکی از فعال‌ترین و مستعدترین گروه مشاوران جوان کشور به حساب می‌آیند.

سرپرست گروه مشاوران جوان استانداری اصفهان با بیان اینکه جوانان نباید به بیماری بی‌تفاوتی مبتلا شوند، خاطرنشان کرد: بروز بی‌تفاوتی در جوانان بیماری خطرناکی است که جوان فعال را به روزمرگی و انفعال می‌کشاند و سبب می‌شود جوان نخبه جامعه از کشور خارج شود.