به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که وزارت راه و ترابری بدون وزیر را تجربه می کند، طرح ادغام این وزراتخانه با وزارت مسکن و شهرسازی کلید خورده است اما در وزارت مسکن هنوز همه سردرگم هستند و کسی از جزئیات این موضوع خبر ندارد.

البته براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت باید وزارتخانه های خود را از 21 به 17 وزارتخانه کاهش دهد و موضوع ادغام این وزارتخانه ها از سالهای پیش هم مطرح بوده است اما در گذشته قرار بود که وزارت راه و ترابری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادغام شود که با حکم جدید رئیس جمهور برای سرپرستی علی نیکزاد در وزارت راه به نظر می رسد که این ادغام برای وزارت مسکن و شهرسازی اتفاق بیافتد.

هنوز ادغام وزارتخانه‌ها ابلاغ نشده است

در این میان مسئولان وزارت مسکن و شهرسازی همچنان نسبت به این موضوع اظهار بی اطلاعی می کنند. رضا انجم شعاع معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت مسکن و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این موضوع هنوز به طور رسمی به ما ابلاغ نشده است و هیچ گونه جزئیاتی از این موضوع در اختیار وزارت مسکن نیست.

وزارت مسکن و شهرسازی با 5 هزار کارمند رسمی و پیمانی در سراسر کشور با وزارت راه و ترابری ادغام می شود که به طور حتم ادغام این وزارتخانه های بزرگ، ریزش نیروی انسانی را در برخواهد داشت، زیرا هر دو وزارتخانه ها با ازدیاد نیروی انسانی روبرو هستند.

احتمال الحاق شهرسازی وزارت مسکن به وزارت کشور

در این میان، رئیس کمیته مسکن و شهرسازی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در رابطه با ادغام 2 وزارتخانه مسکن وراه به خبرنگار مهر گفت: این موضوع امکانپذیر است و حتی می تواند وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات را هم شامل شود.

وی افزود: برای تحقق این امر باید وظایف شهرسازی وزارت مسکن به وزارت کشور سپرده شود، زیرا این وزارتخانه با ارتباط وسیعی که با شورای های شهر و استانداریها دارد، به مشکلات شهرسازی واقف است.

محسن نریمان بابیان اینکه با ادغام این وزاتخانه ها حتی مسایل شهری و ترافیکی بهتر قابل حل است، گفت: امور و ساخت و سازهای شهرهای کوچک هم می تواند به بنیاد مسکن واگذار شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: انتخاب نیکزاد به عنوان سرپرست وزارت راه وترابری یکی از مواردی است که احتمال ادغام این 2 وزارتخانه را بیشتر می کند.

نریمان با اشاره به کوچک شدن دولت براساس برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: برای کاهش تصدی گری دولت این کار باید عملیاتی شود اما برای این امر، باید از مدیران قوی استفاده کرد، زیرا اقدام بزرگی است.

رئیس کمیته مسکن و شهرسازی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص کارمندان این دو وزارتخانه هم گفت: ادغام این 2 وزارتخانه به معنی جمع شدن همه نیروها نیست و به طور حتم تعدیل هم در کنار آن اتفاق می افتد.

وی افزود: این نیروها باید در قالب برون سپاری شرکتهای دولتی و در جریان اصل 44 قانون اساسی ساماندهی شوند و در این شرکتها مشغول بکار باشند.

رئیس کمیته مسکن وشهرسازی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص ادغام دیگر وزارتخانه ها عنوان کرد: وزارت رفاه و تامین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت ارشاد، وزارت تعاون، وزارت صنایع و معادن و برخی از حوزه های معاونتهای نهاد ریاست جمهوری از دیگر وزارتخانه ها و نهادهایی هستند که ادغام می شوند.