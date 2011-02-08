به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید مجتبی موسوی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت سی و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گفت : به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی نیمی از جمعیت استان قم از خدمات تامین اجتماعی بهره‌مند هستند.



وی در ادامه گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی اقشار مختلف جامعه از جمله قالیبافان، کارگران ساختمانی، خادمین مساجد، طلاب و روحانیون، بسیجیان و باربران و سایر اقشار از خدمات تامین اجتماعی بهره مند شده اند که این حرکت در دولت نهم و دهم سیر صعودی داشته است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان قم پرداخت بخش عمده ای از حق بیمه اقشار آسیب پذیر از جمله قالیبافان و کارگران ساختمانی و سایر اقشار مستضعف را از اقدامات مهم دولت و نظام در راستای حمایت از اقشارمحروم جامعه برشمرد.



وی ادامه داد: در راستای حمایت دولت از صنایع و مشاغل و کمک به اشتغالزایی و رونق چرخه صنعت ، هم اکنون حق بیمه سهم کا رفرمای بیش از 10 هزار بیمه شده در استان قم توسط دولت پرداخت می شود که این کمک بسیار شایانی در حمایت از اشتغال می کند.



موسوی در خصوص خدمات تامین اجتماعی گفت: خدمات سازمان تامین اجتماعی از تنوع خوبی برخوردار است و هم اکنون بیش از 18 نوع خدمت به بیمه شدگان ارائه می شود که این خدمات بر اساس بالاترین استانداردهای سازمان تامین اجتماعی جهانی ارائه می شود .



وی عضویت سازمان تامین اجتماعی در هیئت رئیسه سازمان تامین اجتماعی جهانی را نشاندهنده جایگاه خوب تامین اجتماعی ایران در جامعه جهانی دانست



مدیرکل تامین اجتماعی افزایش 17 برابری تعداد بیمه شدگان اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، افزایش 9 برابری فضای فیزیکی مراکز بیمه ای تامین اجتماعی‌، تغییر سیستم کاری از شیوه دستی به شیوه مکانیزه و حرکت پرسرعت به سمت تامین اجتماعی الکترونیک ،افزایش چشمگیر پوشش بیمه‌ای به اقشار مختلف جامعه از جمله قالیبافان، کارگران، خادمین مساجد، بسیجیان و باربران و تحت پوشش قرار گرفتن قشر عظیمی از طلاب و روحانیون را از مهم ترین اقدامات انجام شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دربخش بیمه عنوان کرد.



وی همچنین تمهید بیمه شدن تمامی افراد جامعه از طریق اجباری و اختیاری، روانسازی امور، حذف قوانین و بخشنامه های دست و پاگیر و مهندسی مجدد کارها، نهادینه شدن فرهنگ بیمه و بیمه پردازی در بین اقشار مختلف جامعه ،رضایت شرکای سازمان از جمله کارفرمایان، بیمه شدگان و مستمری بگیران، افزایش چشمگیر حقوق مستمری بگیران، انجام به موقع تعهدات سازمان در شرایط مختلف کشور بدون وقفه را از دیگر دستاوردهای تأمین اجتماعی پس از انقلاب عنوان کرد.