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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۴۷

بیرانوند خبر داد:

33 خودرو متخلف به تعزیرات حکومتی لرستان معرفی شدند

33 خودرو متخلف به تعزیرات حکومتی لرستان معرفی شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان از معرفی 33 خودرو تحت پوشش آژانسهای مسافربری سطح استان به تعزیرات حکومتی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت اله بیرانوند در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار داشت: صاحبان این خودروها به دلیل گرانفروشی و اضافه دریافتی حق کمیسیون به عنوان متخلف شناسایی شدند.

وی ارزش تخلفاتی این واحدها را 14 میلیون و 850 هزار ریال عنوان کرد و افزود: سازمان بازرگانی استان در جهت شناسایی متخلفان و برخورد جدی با آنها نسبت به شناسایی این واحدها اقدام کرده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمند کردن یارانه ها را یکی از اقدامات اساسی سازمان در جهت شناسایی واحدهای متخلف عنوان کرد و گفت: مردم نیز می توانند همچنان موارد تخلف را با شماره تلفن 124 ستاد خبری سازمان بازرگانی استان در میان گذارند.

بیرانوند خاطر نشان کرد: سازمان بازرگانی استان لرستان با همکاری سازمان های مربوطه با هرگونه گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت، ارائه نکردن فاکتور، احتکار و عرضه خارج از شبکه برخورد می کند.

کد مطلب 1249105

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