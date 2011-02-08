نمایشگاه آثار فرهنگی و هنری هنرمندان بسیجی شازند گشایش یافت

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شازند در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این نمایشگاه 75 اثر نقاشی، طراحی و پوستر با موضوع فرهنگی، سیاسی و انقلاب اسلامی و 60 اثر خوشنویسی در معرض دید عموم قرار گرفته است.

عباس کمندلو هدف از برپایی آن را افزایش آگاهی و بصیرت جامعه و آشنایی با مفاهیم عمیق قرآنی و مبانی دینی و انقلاب اسلامی، شناخت خودی و غیر خودی اعلام کرد و افزود: این نمایشگاه با مشارکت بسیج هنرمندان شازند برپا شده است.

این نمایشگاه تا پایان دهه فجر همه روزه صبح ها از ساعت هشت الی12 و بعد از ظهرها ازساعت 14 الی 17برای بازدید عموم مردم دایر است.