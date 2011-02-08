ریچارد گیر در "داوری" جایگزین آل پاچینو شد

به گزارش مهر، از امپایر آنلاین پیش از این قرار بود آل پاچینو نقش اول این فیلم را بر عهده گیرد اما با منتفی شدن حضور پاچینو در این فیلم تولید کنندگان مذاکرات خود را با ریچارد گیر آغاز کرده اند.



فیلم داستان تاجر ورشکسته‌ای را روایت می‌کند که با سقوط امپراتوری تجاری‌اش مسیر تازه‌ای برای زندگی بر می‌گزیند.



پیش از این اوا گرین و سوزان ساراندون برای بازی در این فیلم برگزیده شده بودند.نیکلاس یارچکی فیلمنامه " داوری " را نوشته و خود این فیلمنامه را کارگردانی خواهد کرد.



فیلمبرداری فیلم " داوری" از ماه آوریل ( فروردین ) آینده در نیویورک آغاز می‌شود.