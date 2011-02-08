هفته بسیج آموزش همگانی تغذیه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ابوالقاسم جزایری مشاور معاون بهداشتی وزارت بهداشت گفت: هفته بسیج آموزش همگانی تغذیه از سوم تا دهم اسفند ماه در سطح دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار و درباره مسائلی همچون چاقی، اضافه وزن و روند بیماریهای قلب و عروق و دیابت به بحث و بررسی پرداخته می شود.

وی گفت: روزهای هفته بسیج آموزش همگانی تغذیه سه شنبه سوم اسفند روز تغذیه وسلامتی و با موضوع رفتارهای سالم و ناسالم تغذیه ای، چهارشنبه چهارم اسفند تغذیه، سلامت و چاقی با موضوع روند اضافه وزن و چاقی در تمام گروههای سنی و پنجشنبه پنجم اسفند روز تغذیه، سلامت و راهنمای غذایی با موضوع گروه های غذایی، واحد ها، جایگزین ها و تعادل و تنوع در برنامه غذایی برپا می شود.

جزایری افزود: همچنین جمعه ششم اسفند روز تغذیه، سلامت و فست فودها با موضوع مضرات فست فودها، نکاتی که به سالم تر شدن فست فودها کمک می کند پرداخته شده و در شنبه هفتم اسفند تغذیه، سلامت و دیابت با موضوع نقش تغذیه در پیشگیری از دیابت، نحوه تغذیه در بیماران دیابتی، یکشنبه هشتم اسفند روز تغذیه، سلامت و بیماری های قلبی عروقی، موضوع نقش تغذیه در پیشگیری بیماریهای قلبی عروقی بررسی شده و دوشنبه نهم اسفند با نام تغذیه، سلامت و روغن های خوراکی، خصوصیات یک روغن خوراکی مناسب و نحوه مصرف و نگهداری آن مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اظهار داشت: در آخرین روز این هفته که به نام تغذیه، سلامت و اماکن عمومی است به موضوع تغذیه صحیح در اماکن و مراکز عمومی پرداخته می شود.