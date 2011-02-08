  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۴۴

سوم تا دهم اسفند/

هفته بسیج آموزش همگانی تغذیه برگزار می شود

اسامی روزهای هفته بسیج آموزش همگانی تغذیه با توجه به اهمیت موضوع اصلاح الگوی غذایی مناسب، از سوی وزارت بهداشت اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ابوالقاسم جزایری مشاور معاون بهداشتی وزارت بهداشت گفت: هفته بسیج آموزش همگانی تغذیه از سوم تا دهم اسفند ماه در سطح دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار و درباره مسائلی همچون چاقی، اضافه وزن و روند بیماریهای قلب و عروق و دیابت به بحث و بررسی پرداخته می شود.

وی گفت: روزهای هفته بسیج آموزش همگانی تغذیه سه شنبه سوم اسفند روز تغذیه وسلامتی و با موضوع رفتارهای سالم و ناسالم تغذیه ای، چهارشنبه چهارم اسفند تغذیه، سلامت و چاقی با موضوع روند اضافه وزن و چاقی در تمام گروههای سنی و پنجشنبه پنجم اسفند روز تغذیه، سلامت و راهنمای غذایی با موضوع گروه های غذایی، واحد ها، جایگزین ها و تعادل و تنوع در برنامه غذایی برپا می شود.

جزایری افزود: همچنین جمعه ششم اسفند روز تغذیه، سلامت و فست فودها با موضوع مضرات فست فودها، نکاتی که به سالم تر شدن فست فودها کمک می کند پرداخته شده و در شنبه هفتم اسفند تغذیه، سلامت و دیابت با موضوع نقش تغذیه در پیشگیری از دیابت، نحوه تغذیه در بیماران دیابتی، یکشنبه هشتم اسفند روز تغذیه، سلامت و بیماری های قلبی عروقی، موضوع نقش تغذیه در پیشگیری بیماریهای قلبی عروقی بررسی شده و دوشنبه نهم اسفند با نام تغذیه، سلامت و روغن های خوراکی، خصوصیات یک روغن خوراکی مناسب و نحوه مصرف و نگهداری آن مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اظهار داشت: در آخرین روز این هفته که به نام تغذیه، سلامت و اماکن عمومی است به موضوع تغذیه صحیح در اماکن و مراکز عمومی پرداخته می شود.

کد مطلب 1249113

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها