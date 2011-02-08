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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۴۶

ویژه برنامه شبهای موسیقی کردستان در سنندج برگزار می شود

ویژه برنامه شبهای موسیقی کردستان در سنندج برگزار می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: سرپرست امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان از برگزاری ویژه برنامه شب های موسیقی این استان همزمان با ایام دهه مبارک فجر خبر داد.

سامان احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: همزمان با برنامه های گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر و آغاز ماه ربیع الاول، ویژه برنامه شب های موسیقی کردستان با مشارکت و حضور جمعی از هنرمندان برجسته این استان از امشب در سنندج برگزار می شود.

وی عنوان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری انجمن موسیقی این برنامه را از امشب و راس ساعت 19 در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج برگزار و تا روز 21 بهمن ماه ادامه و هر شب از ساعت 19 تا 21 ادامه خواهد داشت.

سرپرست امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان خاطرنشان کرد: شش هنرمند برجسته و پیشکسوت موسیقی کردی در استان کردستان از جمله هوشنگ شگرف، برات نورانی، عبدالله شریعتی، شفیع خالدی کیمنه ای، فرهاد مشعوف و مهدی احمدی در برنامه شب های موسیقی کردستان حضور خواهند داشت.

احمدی بیان داشت: با توجه به هماهنگی های به عمل آمده قرار است که هر شب یک گروه رقص کردی نیز در این ویژه برنامه ها حضور داشته باشد.

وی در پایان گفت: ویژه برنامه شب های موسیقی کردستان با همکاری کمیته فرهنگی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی، شهرداری و شورای اسلامی شهر سنندج، شرکت چاپ معلم و گروه آذرخش برگزار و حضور برای عموم مردم به صورت رایگان خواهد بود و قرار است که هر شب و به قید قرعه به 11 نفر از حاضرین جوائزی اهدا شود.

کد مطلب 1249115

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