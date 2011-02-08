ویژه برنامه شبهای موسیقی کردستان در سنندج برگزار می شود

سامان احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: همزمان با برنامه های گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر و آغاز ماه ربیع الاول، ویژه برنامه شب های موسیقی کردستان با مشارکت و حضور جمعی از هنرمندان برجسته این استان از امشب در سنندج برگزار می شود.

وی عنوان کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری انجمن موسیقی این برنامه را از امشب و راس ساعت 19 در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج برگزار و تا روز 21 بهمن ماه ادامه و هر شب از ساعت 19 تا 21 ادامه خواهد داشت.

سرپرست امور فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان خاطرنشان کرد: شش هنرمند برجسته و پیشکسوت موسیقی کردی در استان کردستان از جمله هوشنگ شگرف، برات نورانی، عبدالله شریعتی، شفیع خالدی کیمنه ای، فرهاد مشعوف و مهدی احمدی در برنامه شب های موسیقی کردستان حضور خواهند داشت.

احمدی بیان داشت: با توجه به هماهنگی های به عمل آمده قرار است که هر شب یک گروه رقص کردی نیز در این ویژه برنامه ها حضور داشته باشد.

وی در پایان گفت: ویژه برنامه شب های موسیقی کردستان با همکاری کمیته فرهنگی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی، شهرداری و شورای اسلامی شهر سنندج، شرکت چاپ معلم و گروه آذرخش برگزار و حضور برای عموم مردم به صورت رایگان خواهد بود و قرار است که هر شب و به قید قرعه به 11 نفر از حاضرین جوائزی اهدا شود.