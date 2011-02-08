مسیرهای دهگانه راهپیمایی 22 بهمن در تهران/ احمدی نژاد سخنران مراسم

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه ‏فرارسیدن سی و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال همت مضاعف، کار مضاعف و ‏ورود به سومین سال از دهه‌ پیشرفت و عدالت راهپیمایی مردمی یوم‌ الله بیست و دوم بهمن، پرشورتر از ‏سال‌های گذشته با حضور گسترده و انبوه مردم مومن و انقلابی در بیش از 850 شهر از شهرهای سراسر ‏کشور، برگزار می‌ شود.

این راهپیمایی مردمی در تهران از ساعت 9:00 صبح جمعه 22/11/1389 همراه با نمایش ‏همبستگی ملی و عشق به ارزشهای الهی و حمایت از خواسته های به حق ملت های مسلمان، از ‏مسیرهای دهگانه به سمت میدان بزرگ آزادی، میعادگاه انقلابیون، آغاز می‌ شود.‌

مراسم رسمی یوم الله 22 بهمن ماه از ساعت 10 صبح با قرائت آیاتی از کلام الله مجید آغاز و با ‏سخنرانی ریاست جمهوری اسلامی ایران در میدان آزادی به پایان می رسد.

ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی ابراز امیدواری کرد که تمامی آحاد، اقشار و گروههای ‏مختلف مردمی و گرایش های وفادار به آرمان‌ های انقلاب اسلامی، که در رسیدن به قله رفیع و عبور از ‏گذرگاه‌ها و گردنه‌های سخت حوادث انقلاب به خود هیچ تردیدی راه نداد، امسال نیز پرشورتر و با صلابت تر ‏از سال‌های قبل با حضور مبتنی بر بصیرت و آگاهی انقلابی، پاسخ کوبنده و تاریخی به دشمنان قسم ‏خورده انقلاب اسلامی بدهند.

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‏مسیر شماره یک: مسجد امام حسین (ع)، میدان امام حسین ، خیابان انقلاب، خیابان ‏آزادی، میدان بزرگ آزادی

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‏مسیر شماره دو : مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید آیت‌الله سعیدی ، ‏میدان بزرگ آزادی

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‏مسیر شماره سه : مسجد امام هادی(ع)، خیابان شهیدحیدری، میدان معلم ، خیابان ‏تختی ، خیابان شهید آیت‌الله سعیدی، میدان بزرگ آزادی

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‏مسیر شماره چهار: مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان شهید معیری، خیابان کارگر، میدان ‏انقلاب، خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی

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‏مسیر شماره پنج: مسجد الجواد(ع)، میدان هفتم تیر، خیابان شهید آیت الله دکتر مفتح، ‏خیابان انقلاب ، خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی

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‏مسیر شماره شش: مسجد نور، میدان فاطمی ، خیابان فلسطین ، خیابان انقلاب ، خیابان آزادی، ‏میدان بزرگ آزادی

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‏مسیر شماره هفت: مسجد المهدی (عج ، خیابان ستارخان ، خیابان شادمهر، ‏خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی

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‏مسیر شماره هشت: مسجد حضرت ابوالفضل (ع)،خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان ‏توحید، خیابان آزادی، میدان بزرگ آزادی

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‏مسیر شماره نه: مسجد امام سجاد (ع)، خیابان آیت‌الله اشرفی اصفهانی، فلکه دوم ‏صادقیه، خیابان محمدعلی جناح، میدان بزرگ آزادی

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‏مسیر شماره ده: مسجد امام جعفر صادق (ع)، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمدعلی ‏جناح، میدان بزرگ آزادی

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‏ساعت شروع راهپیمایی 9:00 صبح می ‌باشد.