جشن دو هزار نفری دانش آموزان لرستانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان در این جشن تحقق انقلاب اسلامی را نتیجه تقدیم هزاران شهید و رهبری پیامبرگونه امام خمینی (ره) دانست و گفت: تقدیم 901 شهید دانش آموز لرستان گواه نقش تاثیرگذار دانش آموزان در پیروزی انقلاب اسلامی و شکست دشمن در جنگ تحمیلی بوده است.

علی ماکنعلی توفیقات علمی امروز کشور را مدیون دانش آموزان دیروز دانست و گفت: دانش آموزان سال 89 نیز پرشورتر و بابصیرت تر از دانش آموزان سال 57 در راه دفاع از ارزش ها و حرکت در مسیر آرمان های امام و انقلاب گام بر می دارند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان نیز در این جشن در سخنانی سه رکن هر انقلاب را ایدئولوژی، مردم و رهبری خواند و گفت: الهی بودن ایدئولوژی انقلاب اسلامی، مدیریت و طراحی انقلاب بر پایه مکتب اسلام از سوی معمار کبیر انقلاب و حضور پرشور و باشکوه مردم وجه تمایز انقلاب اسلامی با انقلاب های سایر ملل دنیا بوده است.

علی چراغیان با تشریح شاخصه های انقلاب اسلامی ایران، عنوان کرد: این انقلاب بزرگ مردمی و الهی با پیروزی خود لرزه بر پایه های قدرت استکبار جهانی انداخت.

وی همچنین با اشاره به نقش قابل توجه و تاثیر گذار دانش آموزان در جریان انقلاب اسلامی ایران، خطاب به دانش آموزان گفت: شما داش آموزان تداوم بخش انقلاب باشکوه اسلامی هستید.

رئیس سازمان دانش آموزی استان لرستان نیز در این مراسم جشن در سخنانی گفت: تعداد دو هزار نفر از اعضای فرزانگان این سازمان به همراه 30 مربی با هدف تحقق شعار همفکری، همدلی و همکاری در این مراسم شرکت داشتند.

بنابر این گزارش در ادامه این مراسم توانمندی های سازمان دانش آموزی تحت عنوان مهارت های زندگی، معرفتی، تشکیلاتی و امدادی به نمایش گذاشته شد.