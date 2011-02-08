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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۲۷

بمناسبت دهه فجر/

جشن دو هزار نفری دانش آموزان لرستانی برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: با اجرای برنامه های متنوع توسط دانش آموزان عضو تشکل های دانش آموزی، جشن دو هزار نفری سازمان دانش آموزی استان در سالن ورزشی تختی خرم آباد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان در این جشن تحقق انقلاب اسلامی را نتیجه تقدیم هزاران شهید و رهبری پیامبرگونه امام خمینی (ره) دانست و گفت: تقدیم 901 شهید دانش آموز لرستان گواه نقش تاثیرگذار دانش آموزان در پیروزی انقلاب اسلامی و شکست دشمن در جنگ تحمیلی بوده است.

علی ماکنعلی توفیقات علمی امروز کشور را مدیون دانش آموزان دیروز دانست و گفت: دانش آموزان سال 89 نیز پرشورتر و بابصیرت تر از دانش آموزان سال 57 در راه دفاع از ارزش ها و حرکت در مسیر آرمان های امام و انقلاب گام بر می دارند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان نیز در این جشن در سخنانی سه رکن هر انقلاب را ایدئولوژی، مردم و رهبری خواند و گفت: الهی بودن ایدئولوژی انقلاب اسلامی، مدیریت و طراحی انقلاب بر پایه مکتب اسلام از سوی معمار کبیر انقلاب و حضور پرشور و باشکوه مردم وجه تمایز انقلاب اسلامی با انقلاب های سایر ملل دنیا بوده است.

علی چراغیان با تشریح شاخصه های انقلاب اسلامی ایران، عنوان کرد: این انقلاب بزرگ مردمی و الهی با پیروزی خود لرزه بر پایه های قدرت استکبار جهانی انداخت.

وی همچنین با اشاره به نقش قابل توجه و تاثیر گذار دانش آموزان در جریان انقلاب اسلامی ایران، خطاب به دانش آموزان گفت: شما داش آموزان تداوم بخش انقلاب باشکوه اسلامی هستید.

رئیس سازمان دانش آموزی استان لرستان نیز در این مراسم جشن در سخنانی گفت: تعداد دو هزار نفر از اعضای فرزانگان این سازمان به همراه 30 مربی با هدف تحقق شعار همفکری، همدلی و همکاری در این مراسم شرکت داشتند.

بنابر این گزارش در ادامه این مراسم توانمندی های سازمان دانش آموزی تحت عنوان مهارت های زندگی، معرفتی، تشکیلاتی و امدادی به نمایش گذاشته شد.

کد مطلب 1249117

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