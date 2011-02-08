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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۲۹

سخنگوی اقتصادی دولت:

اولویت دولت توسعه فرهنگی است

اولویت دولت توسعه فرهنگی است

وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت گفت: اولویت دولت توسعه فرهنگی است و این امر با فرآمین و رهنمودهای قرآنی صورت می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی در حاشیه مسابقات سراسری قرائت قرآن وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی با اشاره به این مطلب افزود: در کلیه سفرهای استانی، که برنامه ریزی توسعه ملی و منطقه ای انجام می شود، رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در جلسه فرهنگی استان با حضور چهره های فرهنگی شرکت می کنند و بیشترین تصمیمات در جهت توسعه مساجد، مصلاها، فعالیتهای قرآنی و حوزه های دینی که مروج قرآن هستند تصویب می شود.

وی با اشاره به قانون هدفمند کردن یارانه ها تاکید کرد: قانون هدفمند کردن یارانه ها یک برنامه اقتصادی و در جهت اجرای عدالت و صرفه جویی است که همه اینها احکام و رهنمودهای قرآنی است.

حسینی در پایان گفت: در این قانون منابعی که بیهوده معطل شده بود رها می شوند و در موارد اولویت دار مصرف می شوند که اثرات آن را نیز در آینده خواهیم دید.

کد مطلب 1249122

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