تصویر 10 کاریکاتور؛ از حاکم زورکی تا کشتی در حال غرق دیکتاتورهای عرب

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز قیام ملت مصر علیه مبارک و وضعیت ناآرام دیگر کشورهای عربی بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

ارحل یعنی برو؛ نمی رم!

روزنامه الوطن قطر امروز در کاریکاتوری به پافشاری مبارک بر لزوم باقی ماندن در قدرت توجه دارد.

اوباما و مصر؛ اونا تونستن تغییر کنند!

روزنامه المستقبل لبنان امروز به تغییر رخ داده در مصر توسط مردم این کشور توجه دارد که "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا فقط وعده آن را به آمریکاییها داد و نتوانست هرگز گامی در تحقق آن بردارد.

حاکم زورکی!

روزنامه الوطن عمان امروز در کاریکاتوری به برخی حاکمان جهان سوم اشاره دارد که قدرت را رها نکرده و تنها با زور از حاکمیت کناره گیری می کنند.

مشعل تشکیل کشور مستقل فلسطین!

روزنامه البیان امارات امروز در کاریکاتوری به کارشکنی مقامات رژیم صهیونیستی در برابر تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967 توجه دارد.

مبارک هنوز اعتراضی ندیده!

روزنامه السفیر امروز به بی توجهی"حسنی مبارک" به مخالفت مردم مصر با حضور وی در قدرت اشاره دارد که گویی هنوز صدای بلند اعتراضات را نشنیده و موج خروشان تظاهرات را نشنیده است.

نقش بر آب!

روزنامه الدستور اردن امروز در کاریکاتوری از بین رفتن تمام احتمالات تحقق صلح در خاورمیانه را به تصویر کشیده است.

قاهره داره از دست میره!

پایگاه خبری الانتقاد لبنان امروز در کاریکاتوری به نگرانی رژیم صهیونیستی و آمریکا از تحولات سیاسی مصر توجه دارد.

جهان عرب زیر سایه آشوب!

روزنامه عکاظ عربستان امروز به افزایش تنشها در کشورهای عربی و برخورد قهرآمیز هیئت حاکمه با مردم مخالف توجه دارد.

کشتی حاکمان عربی

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به سقوط سریالی سران دیکتاتور جهان عرب توجه دارد.

مشت اول؛ صد تومن!

روزنامه الرایه قطر در کاریکاتوری دیگر به سرکوب شدید مخالفان مبارک در مصر به دست اوباش و مزدوران وی توجه کرده است.

سرنوشت حاکمان جهان عرب؛ بدون شرح



القدس العربی