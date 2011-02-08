ارزش معاملات بازار سهام به بیش از 588 میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، این معاملات در 18 هزار و 677 دفعه انجام شد و ارزش بازار سهام به 103 هزار و 379 میلیارد تومان رسید.



در این جابه‌جایی‌ها، شاخص کل به 21 هزار و 867 واحد رسید که نسبت به دیروز 77 واحد کاهش داشت. همچنین شاخص 30 شرکت بزرگ با 5 واحد کاهش به یک هزار و 317 واحد رسید. در عین حال، شاخص آزاد شناور به 27 هزار و 609 واحد رسید که نسبت به دیروز 85 واحد کاهش نشان می‌داد.



شاخص بازار اول هم با کاهشی 59 واحدی به 18 هزار و 270 واحد رسید. به علاوه شاخص بازار دوم با 144 واحد کاهش بر روی عدد 28 هزار و 959 واحد متوقف شد. شاخص صنعت هم افتی 51 واحدی را تجربه کرد و بر روی عدد 16 هزار و 644 واحد ایستاد.