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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۲۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

راه اندازی خط 10 بی آر تی پایتخت تا قبل از پایان سال

راه اندازی خط 10 بی آر تی پایتخت تا قبل از پایان سال

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با اعلام اینکه خط اتوبوس های تندرو میدان آزادی تا میدان پونک تا پایان سال آماده بهره برداری می شود گفت: در این خط 40 دستگاه اتوبوس بکارگرفته می شود.

پیمان سنندجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این خط با 40 دستگاه اتوبوس راه اندازی می شود اظهار داشت: سر فاصله های این خط دو و نیم دقیقه تا سه دقیقه است که تمامی خطوط اتوبوسهای تندرو در هنگام بهره برداری با همین سرفاصله ها به بهره برداری می رسند.

وی ادامه داد: پس از اتمام کار و آماده شدن ایستگاه ها این خط به بهره برداری می رسد که امیدواریم تا پایان سال جاری شهروندان بتوانند از این خط استفاده کنند.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه با اشاره به مشکلاتی که در خصوص تامین اتوبوسهای این خط وجود دارد گفت: یکی از مشکلات پیش روی خط 10 بی آرتی تامین اتوبوس ها بود که این ناوگان را شهرداری خود خریداری کرده است و به محض دریافت در خطوط  بکار گرفته می شوند.

سنندجی با بیان این که به منظور سرویس‌دهی بهتر به شهروندان در راهپیمایی 22 بهمن شهروندان به طور رایگان سرویس دهی می شود گفت: 4 هزار و 500 دستگاه اتوبوس شرکت واحد در میادین و مساجد مستقر هستند تا نمازگزاران و راهپیمایان را به مسیرهای مورد نظر منتقل کنند.همچنین 50 هزار بروشور نیز چاپ و در محل راهپیمایی توزیع می شود.
 

کد مطلب 1249128

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