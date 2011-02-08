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۱۹ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۳۷

با حضور در فدراسیون پزشکی/

هوار ملامحمد تست پزشکی داد/ احتمال حضور در تمرینات از روز چهارشنبه

هوار ملامحمد تست پزشکی داد/ احتمال حضور در تمرینات از روز چهارشنبه

هوار ملامحمد ملی پوش عراقی تیم فوتبال استقلال تهران ظهر امروز با حضور در محل فدراسیون پزشکی ورزشی مورد معاینات پزشکی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این بازیکن عراقی که در فصل نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر با استقلال قرارداد بسته بود بنا به دلایلی  دیر در تهران حضور یافت، اما باشگاه استقلال بلافاصله پس از حضور او در تهران در نخستین گام انجام تست پزشکی را در دستور کار هوار ملا محمد قرار داد.

این ملی پوش عراقی ظهر امروز سه شنبه پس از انجام آزمایش خون، در درمانگاه فدراسیون پزشکی ورزشی تحت معاینات ارتوپدی و داخلی قرار گرفت تا در روزهای آینده پاسخ این معاینات به باشگاه استقلال اعلام شود.

براساس اعلام مسئولان باشگاه استقلال قرار است هوار ملامحمد از روز چهارشنبه در تمرینات تیم فوتبال این باشگاه حضور پیدا کند.

کد مطلب 1249129

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